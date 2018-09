Tesla ra mắt ôtô điện Model 3 giá 35.000 USD

Sau thành công của Tesla S, hãng xe điện Mỹ ra mắt mẫu xe tiếp theo Model 3 với thiết kế tương tự đàn anh.

Tesla ra mắt sản phẩm được mong đợi từ lâu là Model 3, tại trung tâm thiết kế của hãng ở Hawthorne, California (Mỹ). Đây là sản phẩm thứ 4 của Tesla kể từ khi hãng xe điện này thành lập, sau những cái tên gồm xe thể thao Roadster, sedan hạng sang Model S và crossover Model X với kiểu mở cửa rút ngược lên độc đáo.

Model 3 có thiết kế trông như bản mini của Model S với kiểu mặt trước không có lưới tản nhiệt, cách thiết kế mà Tesla sử dụng cho Model X. Nội thất tiến bộ hơn các mẫu xe trước với màn hình thông tin giải trí lớn nhất từng thấy trên xe hơi thương mại.

Vị CEO cũng nhấn mạnh Model 3 có không gian cabin rộng rãi, thoải mái hơn những mẫu xe cùng kích thước nhưng sử dụng động cơ đốt trong. Lý do là khối pin nằm dưới sàn giúp kỹ sư có điều kiện đẩy hàng ghế đầu tiến về trước, tạo không gian để chân cho hàng sau. Hãng cho biết không gian xe đủ thoải mái cho 5 người lớn.

Elon Musk cho biết Model 3 sẽ đạt 5 sao ở tất cả những hạng mục kiểm tra pin của Cục an toàn giao thông Mỹ (NHTSA) và mỗi xe sẽ được tích hợp tiêu chuẩn phần mềm Autopilot do Tespa phát triển cũng như những công nghệ an toàn khác.

Phiên bản chậm nhất của Model 3 sẽ đạt tốc độ 97 km/h từ vị trí xuất phát sau chưa đầy 6 giây, quãng đường chạy khi đầy pin ít nhất 346 km. Con số này ưu thế hơn so với đối thủ Chevrolet Bolt, mẫu xe của GM có quãng đường chạy 322 km.

Hãng xe điện Mỹ cũng nâng cấp kích thước và tốc độ của hệ thống siêu nạp sẽ sử dụng cho Model 3. Vào cuối 2017, tổng số trạm siêu nạp điện cho Model 3 của Tesla trên toàn thế giới sẽ vào khoảng 7.200, tức gấp đôi hiện nay.

Model 3 sẽ bán ra tại Mỹ từ cuối 2017 với mức giá 35.000 USD. CEO Elon Musk tiết lộ đã có 115.000 đơn đặt hàng trong 24 giờ kể từ khi ra mắt.

VnExpress