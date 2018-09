Tại sao vỡ mặt lưng là điều đáng sợ nhất trên iPhone 8, 8 Plus và iPhone X

Màn hình thường là thành phần linh kiện đắt đỏ nhất trên các đời iPhone nếu phải thay thế do bị vỡ hỏng.

Tuy nhiên, sự cố đáng sợ và tốn kém nhất trên iPhone 8, 8 Plus và iPhone X là vỡ mặt lưng. Đây là các mẫu iPhone đời mới nhất của Apple chuyển sang sử dụng mặt lưng kính thay cho chất liệu kim loại nguyên khối như các đời iPhone trước. Một trong những lý do Apple sử dụng mặt lưng kính trên các mẫu iPhone đời mới này là để áp dụng công nghệ sạc không dây.

Anh Dương Quốc Hiệp, đại diện của iService - một trong những trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple tại Việt Nam - cho biết các máy iPhone 8, 8 Plus và iPhone X chẳng may bị rơi vỡ mặt lưng sẽ không được sửa chữa mà phải áp dụng chương trình đổi máy tính phí của Apple.

"Vì các linh kiện bên trong iPhone 8, 8 Plus và iPhone X sắp xếp theo cách không giống với iPhone 6S hay iPhone 7, việc thay nắp lưng là hoàn toàn không thể với điều kiện bây giờ", anh Hiệp chia sẻ.

Vì vậy, người dùng iPhone 8, 8 Plus và iPhone X bị vỡ mặt lưng sẽ có hai lựa chọn, một là tham gia chương trình đổi máy tính phí của Apple hoặc đi sửa chữa ở các trung tâm bên ngoài.

Mức giá Apple đưa ra cho các sản phẩm đổi máy tính phí rất cao. Cụ thể, chi phí đổi máy của iPhone 8 là 9,34 triệu đồng, iPhone 8 Plus là 11,02 triệu đồng và iPhone X là 15,92 triệu đồng. Chi phí cao gấp khoảng hai lần so với chi phí thay màn hình, linh kiện thay thế đắt nhất trên iPhone.

Với những người tham gia chương trình đổi máy tính phí, hệ thống của Apple ghi nhận thông tin là bạn đổi máy cũ lấy máy mới và sẽ cập nhật thông tin bảo hành thiết bị mới theo thời gian bảo hành còn lại của thiết bị cũ. Trong trường hợp thiết bị của người dùng hết thời gian bảo hành, Apple cộng thêm ba tháng bảo hành cho thiết bị mới được đổi.

Chương trình đổi máy tính phí của Apple có điều kiện là iPhone còn đủ linh kiện và trên thiết bị không có sự tác động sửa chữa thay thế từ bên thứ ba.

Hiện tại ở Việt Nam, theo chia sẻ của anh Dương Quốc Hiệp, Apple chưa áp dụng gói Apple Care +, gói bảo hành áp dụng cho trường hợp rơi vỡ, nên phương án tốt nhất cho người dùng iPhone 8, 8 Plus và iPhone X là bảo vệ máy bằng ốp lưng và kính dán cường lực màn hình.

Nếu không muốn bỏ tiền đổi máy theo chương trình của Apple, người dùng có thể thay mặt lưng kính cho iPhone 8, 8 Plus và iPhone X tại các trung tâm sửa chữa bên ngoài. Theo chia sẻ của một cửa hàng sửa chữa iPhone ở Hà Nội, chi phí thay mặt lưng cho các sản phẩm này hiện dao động khoảng 800-1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, đó là chi phí thay mặt kính từ bên thứ ba, không phải là linh kiện chính hãng từ Apple và hình thức chỉ đạt khoảng 80%.

Trước đó, iFixit cho rằng mặt lưng kính là chi tiết khó tháo và rủi ro nhất khi mở iPhone 8, 8 Plus và iPhone X. Trên iPhone X, mặt lưng kính được gắn keo chặt với cụm camera kép lồi ở phía sau và khung kim loại. Vì vậy, mặt lưng kính không thể tháo ra được nếu không tách mối hàn giữa cụm camera với khung máy. Với cách lắp mặt lưng như vậy, iFixit phỏng đoán có thể Apple thay thế toàn bộ khung máy và lắp lại các thành phần linh kiện trong trường hợp người dùng bị nứt vỡ mặt lưng. Đó là lý do Apple yêu cầu người dùng iPhone 8, 8 Plus và iPhone X đổi máy tính phí chứ không thay thế như với màn hình hay các linh kiện khác.

