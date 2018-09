Tại sao thị trường iPhone cũ sôi động

Đối với người Việt, iPhone là sản phẩm luôn được chào đón kể cả thị trường điện thoại cũ, xách tay hay chính hãng.

Apple là thương hiệu được yêu mến

Con đường phát triển của một cái tên được chia thành 4 giai đoạn, từ nhãn hiệu (trademark), thương hiệu (brand), thương hiệu tin cậy (trustmark) và cuối cùng là thương hiệu được yêu mến (lovemark). Apple trở thành một “lovemark”.

Tuy nhiên, nhiều người không có đủ tiềm lực, ngân sách sở hữu một chiếc iPhone mới không nhiều. Bởi vậy, thị trường iPhone cũ là nơi người dùng có thể thỏa mãn nhu cầu sở hữu smartphone của Apple.

iPhone cũ sẵn hàng

Sản phẩm có doanh số bán hàng cao bậc nhất thế giới hiện nay gần như mặc định là iPhone. Apple tiệm cận kỷ lục bán 100 triệu chiếc điện thoại chỉ trong 90 ngày. Vì thế, lượng hàng iPhone cũ lớn hơn rất nhiều so với các dòng sản phẩm khác. Theo những nghiên cứu thị trường gần đây, tốc độ đào thải của iPhone vượt trội hơn rất nhiều so với dòng Galaxy của Samsung, dòng One của HTC hay Sony Xperia.

iPhone cũ nhập về từ các thị trường cung ứng rất nhiều, đặc biệt là từ Trung Quốc. Người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy một chiếc iPhone 4S, 5 hay 5S với giá tốt trên thị trường, tại các cửa hàng bán xách tay và cả hình thức trao tay. Đối với dòng điện thoại khác, tỷ lệ này ít hơn nhiều. Trước đây Galaxy S2 hay S3 xách tay từ Hàn Quốc về với số lượng lớn nhưng lại không duy trì được thời gian dài do các nhà mạng SKT, KT, LGU không đặt hàng Samsung sau một thời gian bán ra sản phẩm.

Hiện nay, có một số dòng máy Android được xách tay từ Nhật qua nhà mạng KDDI hay Docomo cũng rất được ưa chuộng như HTC J One (One M7 Nhật), dòng Sony Xperia Z, Samsung Galaxy J, S4 Active cũng được nhập về nhưng sức hút không đủ lớn và giá cả chưa thực sự cạnh tranh. Đó là còn chưa kể đến sức hút và sự thèm khát thương hiệu từ phía người dùng.

iPhone mang tính toàn cầu hơn

Riêng đối với các smartphone Android, các sản phẩm được xách về luôn có những đặc điểm chung của nhà mạng đó. Các đặc tính kỹ thuật, các yêu cầu về quy trình nhận sóng, khóa mạng, IMEI, ID đều được kiểm soát do các nhà mạng đặt hàng từ trước. Bởi vậy, khi sử dụng những mẫu điện thoại như vậy, người dùng cần phải có một kinh nghiệm nhất định về ROM, Kernel hay việc tối ưu hóa hệ điều hành Android được tùy biến bởi nhà mạng, Hơn nữa, việc cập nhật phần mềm sẽ đem lại một số rắc rối đối với người dùng.

Về vấn đề này, iPhone có vẻ ổn và tiện lợi hơn. Cũng có những phiên bản khóa mạng những hình thức unlock khá dễ dàng và cũng có nhiều cách lách luật như dùng khay SIM ghép chẳng hạn. Hơn nữa, iPhone tại các thị trường khác nhau là hoàn toàn giống nhau, không có khác biệt về thiết kế, tiêu chuẩn cũng như việc cập nhật phần mềm dễ dàng và đồng thời như phiên bản quốc tế. Cũng vì điều này, các thương gia ưa chuộng việc nhập iPhone hơn, ít kén người mua như các sản phẩm Android.

Theo TechZ