Tai nghe Momentum On - Ear đa sắc màu

Momentum On - Ear của Sennheiser có thiết kế độc đáo, nhỏ gọn, nhiều màu sắc, với âm thanh chất lượng cao.

Momentum On - Ear (tai nghe áp vào vành tai) là sản phẩm mới phong cách và cá tính thuộc dòng Momentum của Sennheiser. Sản phẩm được tạo ra bởi các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới và các chuyên gia thời trang với các màu sắc tươi trẻ.

Momentum On - Ear có thiết kế trẻ trung với nhiều màu sắc ấn tượng.

Momentum On – Ear nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu chất lượng âm thanh hoàn hảo. Phần đệm tai và headband được bao bọc bởi vải Alcantara, một chất liệu cao cấp được sản xuất từ Italy. Là kết quả của sự kết hợp độc đáo của độ dẻo, độ bền và thoáng khí, vật liệu sang trọng này được đánh giá cao bởi các nhà thiết kế thời trang cũng như thiết kế nội thất. Giống như các sản phẩm Momentum, gọng tai nghe cũng được làm từ thép không gỉ.

Katrin Huss, Giám đốc chăm sóc và quản lý khách hàng của Sennheiser, cho biết: “Momentum On - Ear thể hiện đậm chất phong cách thời thượng thông qua thiết kế và chất liệu. Đây là sản phẩm hoàn hảo dành cho những ai muốn thể hiện cá tính, phong cách của mình. “

Sản phẩm được làm từ những vật liệu chất lượng cao.

Âm thanh rất rõ ràng và dứt khoát tạo ra một trải nghiệm trong trẻo, nghe rõ cả những chi tiết nhỏ nhất. Với trở kháng 18 Ohm, Momentum On - Ear cho âm thanh stereo với tiếng âm trầm chắc, gọn, tần số đáp ứng trải dài từ 16 đến 22.000 Hz. Và hơn hết, với thiết kế on - ear, Momentum On - Ear có khả năng chống ồn rất tốt giúp cho người dùng có một cảm giác trải nghiệm âm thanh hoàn hảo nhất khi ở bất cứ nơi đâu.

Momentum On - Ear ngoài dây dẫn có thể nghe trên các thiết bị di động đi kèm theo đó là dây dẫn dành cho các thiết bị của Apple iDevice, giúp người dùng dễ dàng trả lời cuộc gọi, chơi, dừng, qua bài hoặc trở về bài hát trước đó.

Sản phẩm được bán ra thị trường với 4 màu xanh dương, xanh lá cây, hồng và trắng ngà.

Các màu sắc được bán ra tại thị trường Việt Nam.

Cập nhật các sản phẩm của Sennheiser tại www.sennheiser.com.

Tùng Dương