Tablet của Huawei 'thông minh nhất'

Công ty Huawei của Trung Quốc vừa giới thiệu thế hệ máy tính bảng cao cấp của hãng ở thị trường Singapore. Đây là model tablet màn hình 7 inch đầu tiên trên thế giới chạy trên hệ điều hành Android 3.2, bộ xử lý lõi kép chip Qualcomm tốc độ 1,2 GHz.

MediaPad màn hình cảm ứng điện dung 7 inch, công nghệ IPS.

Tuy không phải là hãng lớn, sản phẩm máy tính bảng MediaPad của Huawei lần này thu hút rất nhiều sự chú ý từ giới công nghệ. Theo lời quảng cáo của công ty Trung Quốc, MediaPad là mẫu tablet "nhỏ nhất, nhẹ nhất, thông minh nhất". Máy có độ dày 10,5 mm, dày hơn Galaxy Tab 10.1 (8,6 mm) nhưng mỏng hơn so với các tablet đời đầu (11,98 mm), trọng lượng 390 gram.

MediaPad sở hữu màn hình 7 inch cảm ứng điện dung công nghệ IPS, độ phân giải 217 điểm ảnh trên một inch. Máy tích hợp camera 1,3 Megapixel ở mặt trước và máy ảnh 5 Megapixel ở phía sau cho phép quay video Full HD 1080p.

Tablet MediaPad trang bị hệ điều hành Android Honeycomb 3.2 mới nhất. Theo Huawei, Android 3.2 cơ bản là giống với Android 3.1, tuy nhiên nó được thiết kế đặc biệt phù hợp với các dòng máy tính bảng 7 inch hơn là trên các tablet 10 inch. Máy cũng sử dụng bộ xử lý lõi kép của Quanlcomm với chip tốc độ 1,2 GHz.

Ngoài hỗ trợ Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, định vị GPS, máy cũng gồm kết nối HSPA+ (tốc độ đường truyền 14,4 Mpbs), cổng HDMI và hỗ trợ mạng 3G. Ứng dụng Flash 10.3 cũng đảm bảo cho việc tải và lướt web nhanh mà không gặp vấn đề.

Máy có bộ nhớ trong 8GB và một khe cắm thẻ nhớ microSD. Mấy cài sẵn các ứng dụng Facebook, Twitter, Let Golf và Documents To Go. Thời lượng pin máy sử dụng liên tục khoảng 6 tiếng.

Máy sẽ được bán trước tiên ở thị trường châu Á, sau đó sẽ đến Mỹ vào quý 3 năm nay. Giá dự đoán khoảng 400 USD.

Bảo Sơn