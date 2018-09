So sánh HTC One M9 và iPhone 6

Cả hai được đánh giá có thiết kế bắt mắt, iPhone 6 chụp ảnh đẹp hơn trong khi M9 màn hình độ phân giải cao hơn.

Thiết kế

iPhone 6 và HTC One M9 đều có thiết kế vỏ kim loại nguyên khối và 4 góc bo tròn. iPhone 6 cho cảm giác vừa tay hơn vì có kích thước và trọng lượng nhẹ hơn so với HTC One M9. Mặt sau của iPhone 6 được thiết kế phẳng, trong khi của HTC One M9 lại hơi cong. Cả hai đều được đánh giá có bề ngoài đẹp và việc lựa chọn phụ thuộc vào sở thích của người dùng.

Màn hình hiển thị

HTC One M9 được trang bị màn hình 5 inch, độ phân giải 1.080 x 1.920 pixel, mật độ điểm ảnh 441 ppi. Trong khi đó, iPhone 6 có màn hình 4,7 inch, độ phân giải 750 x 1.334 pixel, mật độ điểm ảnh đạt 326 ppi. Về lý thuyết, màn hình của HTC One M9 sẽ hiển thị sắc nét hơn so với của iPhone 6.

Giao diện người dùng

iPhone 6 hấp dẫn người dùng bởi giao diện đơn giản và tối ưu của hệ điều hành iOS. Trong khi đó, giao diện Sense 7.0 của HTC One M9 lại chú trọng đến khả năng tùy biến của người dùng với những gợi ý theo ngữ cảnh trên màn hình khóa và khả năng thay đổi linh hoạt theo mục đích của người sử dụng.

Bộ nhớ và vi xử lí

iPhone 6 được trang bị vi xử lí 64-bit với tốc độ xung nhịp 1.4 GHz, RAM 1GB. Trong khi đó, HTC One M9 sở hữu cấu hình khủng với vi xử lí 64-bit 8 nhân Qualcomm Snapdragon 810, RAM 3GB. Tuy vậy, còn quá sớm để kết luận hiệu năng của HTC One M9 cao hơn iPhone 6 vì hệ điều hành iOS luôn nổi tiếng là được tối ưu, giúp các thiết bị có cấu hình vừa phải, hoạt động mượt mà.

iPhone 6 có các phiên bản 16GB, 64GB và 128GB. Trong khi đó, dung lượng lưu trữ của HTC One M9 là 32GB, có thể mở rộng qua khe cắm thẻ microSD.

Camera

iPhone 6 với camera chính độ phân giải 8 megapixel công nghệ iSight, được đánh giá là một trong nhưng điện thoại chụp ảnh tốt nhất hiện nay. Camera của iPhone 6 có khả năng chụp tốt và linh hoạt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Trong khi đó, HTC đã từ bỏ công nghệ ultrapixel cho camera sau. Thay vào đó, camera sau của One M9 được tăng độ phân giải lên thành 20 megapixel. Một số ảnh chụp từ camera HTC One M9 vừa được công bố cho chất lượng khá tốt. Tuy vậy, chuyên gia Phone Arena vẫn thấy ảnh không thuyết phục bằng camera của iPhone 6.

