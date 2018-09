Số lượng iPhone 6 bán ra gấp 4 lần model 6 Plus

Số lượng người mua iPhone màn hình 5,5 inch thấp hơn khá nhiều so với phiên bản màn hình 4,7 inch.

iPhone 6 bán tốt hơn nhiều so với iPhone 6 Plus. Ảnh: Exmetech.

Theo số liệu thống kê của của công ty phân tích Mixpanel, Apple có thể đã bán được tới 21 triệu iPhone 6 và 6 Plus. Các dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ bán ra chênh lệch giữa hai sản phẩm này khi mỗi chiếc iPhone 6 Plus bán ra lại có tới 4,25 chiếc iPhone 6 tới tay người dùng.

Theo Phonearena, lý do cho sự thua kém của iPhone 6 Plus với người anh em là bởi các phần mềm tương thích với màn hình lớn đang khá ít và tác động nhỏ từ những phản hồi dễ bị cong khi sử dụng. iPhone 6 dù đã được dự kiến sẽ bán tốt hơn model màn hình lớn nhưng sự khác biệt về doanh số khoảng 17 triệu chiếc so với 4 triệu chiếc cũng là bài toán cần lời giải đáp sớm của Apple.

Với lượng bán ra lớn, iPhone 6 nhanh chóng chiếm khoảng 5,86% lượng thiết bị chạy iOS trên toàn cầu trong khi iPhone 6 Plus là 1,28 %. Đầu tuần trước, Apple từng công bố con số bán ra của hai sản phẩm này là 10 triệu chiếc.

Sau nhiều năm làm smartphone với màn hình đều nhỏ hơn đáng kể so với các đối thủ, Apple đã cho ra đời tới hai mẫu iPhone cỡ lớn là 4,7 và 5,5 inch. Thành công của Apple cho thấy nhu cầu sở hữu điện thoại màn hình lớn đang ngày một tăng cao. Theo thống kê của IDC, ít nhất 20% trong số các smartphone được xuất xưởng năm ngoái ở Trung Quốc - thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới - có màn hình từ 5 inch trở lên.

Thế Tuấn