Smartphone xách tay rẻ hơn hàng chính hãng 4-6 triệu đồng

Trên thị trường, các điện thoại cao cấp có mức chênh lệch khá lớn giữa hàng công ty và xách tay.

Thuộc phân khúc smartphone cao cấp, các mẫu máy như BlackBerry Passport, Samsung Galaxy S6, S6 Edge, iPhone 6, 6 Plus, HTC One M9 hàng xách tay đang có sự chênh lệch rất lớn, có thể thấp hơn tới 4-6 triệu đồng so với hàng phân phối chính hãng.

Samsung Galaxy S6 (từ 11,3 triệu đồng)

Samsung Galaxy S6 xách tay xuất xứ thị trường Hàn Quốc hiện có giá bán từ 11,3 triệu đồng, thời gian bảo hành 12 tháng, được áp dụng chế độ đổi trả trong 10-15 ngày đầu nếu máy bị lỗi.

Trong khi đó, Galaxy S6 hàng phân phối chính hãng hiện được bán với giá 16,5 triệu đồng. Thực tế cho thấy giữa hàng xách tay và chính hãng đang có mức chênh lệch khá lớn, lên tới gần 5 triệu đồng.

Samsung Galaxy S6 sở hữu màn hình Super AMOLED 5,1 inch độ phân giải 2.560 x 1.440 pixel, được bảo vệ bởi lớp kính cường lực Corning Gorilla Glass 4. Máy trang bị chipset 64-bit Exynos 7420 với 8 nhân xử lý, nhân đồ họa Mali-T760 và RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, có đầy đủ các kết nối LTE Cat.6, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC, GPS… dung lượng pin 2.550 mAh. Galaxy S6 sử dụng cảm biến Sony 16 megapixel f/1.9 kèm đèn flash LED, quay phim 4K, camera trước 5 megapixel.

Samsung Galaxy S6 Edge (từ 13,9 triệu đồng)

Samsung Galaxy S6 Edge trên thị trường hàng xách tay hiện có giá từ 13,9 triệu đồng đối với màu trắng và đen, dung lượng 32GB. Bản màu vàng tại một số nơi cao hơn khoảng 500.000 đồng. Máy được hầu hết các điểm bán lẻ áp dụng chế độ bảo hành 12 tháng, đổi máy mới trong thời gian từ 3-7 ngày đầu tiên nếu gặp lỗi.

Trong khi đó, Galaxy S6 Edge hàng chính hãng dung lượng tương tự có giá niêm yết 19,9 triệu đồng, được áp dụng một số khuyến mãi kèm theo tùy theo từng hệ thống bán lẻ.

Galaxy S6 Edge có kích thước màn hình 5,1 inch công nghệ Super AMOLED, độ phân giải Quad HD 2560 x 1440 pixel, màn hình cong tràn ra hai cạnh.

Máy sử dụng camera chính 16 megapixel, camera trước 5 megapixel khẩu độ rộng f/1.9, sử dụng hệ điều hành Android 5.0 Lollipop, bộ nhớ trong 32 GB, Chipset Exynos 742 Quad-core 1.5 GHz (hoặc Quad-core 2.1 GHz), RAM 3GB.

BlackBerry Passport (từ 11,7 triệu đồng)

BlackBerry Passport hàng xách tay của hãng điện thoại Canada hiện được giới kinh doanh trong nước bán ra thị trường với giá từ 11,7 triệu đồng, trong khi hàng phân phối chính hãng hiện có giá khoảng 12-13 triệu đồng. Máy được bảo hành từ 12-18 tháng tùy nơi, được đổi mới trong 15 ngày đầu.

BlackBerry Passport có thiết kế nam tính lấy cảm hứng của tấm hộ chiếu, chạy hệ điều hành BlackBerry OS, màn hình 4,5inch được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla 3.

Máy trang bị bộ xử lý 4 nhân 2.26 Ghz, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 64GB, camera sau độ phân giải 13 megapixel, camera trước 2 megapixel, pin dung lượng cao 3.450 mAh…

iPhone 6, iPhone 6 Plus (từ 14,6 triệu đồng)

iPhone 6 bản 16GB hiện có giá từ 14,6 triệu đồng, bản 64GB giá 16,5 triệu và bản 128GB là 18,5 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 6 Plus 16GB đang được bán với giá từ 16,5 triệu đồng, bản 64GB giá 18,5 triệu và loại dung lượng 128GB có giá bán 21 triệu đồng.

Với giá bán nói trên, hiện iPhone 6 hàng xách tay trên thị trường đang thấp hơn so với hàng chính hãng chỉ khoảng 1 triệu đồng, còn iPhone 6 Plus xách tay thấp hơn hàng chính hãng từ 1,5 triệu đồng cho từng phiên bản dung lượng.

Trong số các sảmtphone cao cấp xách tay, iPhone 6 và iPhone 6 Plus đều là hai dòng máy vẫn giữ giá tốt nhất, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

HTC One M9 (từ 12,7 triệu đồng)

Trong khi HTC One M9 chính hãng có giá bán trên thị trường từ 14,5 - 14,7 triệu đồng thì hàng xách tay hiện có giá 12,8 - 13,5 triệu đồng tùy nơi.

Khi mới về Việt Nam hồi tháng 3/2015 (trước thời điểm hàng chính hãng ra mắt gần 1 tháng), HTC One M9 có giá tới 17,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sản phẩm này do tiêu thụ chậm nên giá bán lao dốc không phanh, sau 3 tháng có nơi đã giảm nhiều nhất tới 5 triệu đồng.

HTC One M9 sử dụng màn hình 5 inch độ phân giải Full HD 1080p, vi xử lý Qualcomm lõi 8 (gồm 4 lõi tốc độ 2 GHz và 4 lõi tốc độ 1,5 GHz), RAM 3GB, bộ nhớ trong 32 GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài. HTC One M9 trang bị camera chính 20 MP, camera phụ phía trước 4MP, hỗ trợ quay phim 4K.

Theo ICTNews