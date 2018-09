Smartphone màn hình dưới 4 inch đã lỗi thời

Điện thoại thông minh bán ra tại khu vực Đông Nam Á sẽ đạt xấp xỉ 100 triệu đơn vị năm 2015.

Thị phần của dòng smartphone màn hình dưới 4 inch đang thu hẹp rất nhanh, thay vào đó người dùng tại Đông Nam Á thường chọn máy có màn hình lớn cỡ 5,5 inch.

Mới đây, theo kết quả báo cáo của tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDC) châu Á Thái Bình Dương, tổng lượng tiêu thụ smartphone ở khu vực Đông Nam Á (SEA) đạt xấp xỉ 24 triệu đơn vị vào quý I/2015.

Thị trường này đạt mức tăng trưởng 65,6% so với cùng kỳ năm trước, song lại giảm 9,5% so với quý trước (quý VI/2014). Sự sụt giảm này được nhận định do hàng tồn kho từ quý trước và nền kinh tế không sáng sủa. Tuy vậy, đây là sự sụt giảm được dự kiến từ trước vì nằm vào giai đoạn cuối của kỳ mua sắm và nghỉ lễ cuối năm.

Báo cáo trên còn tổng hợp lại nhiều con số đáng chú ý của quý I năm nay, như lượng smartphone hỗ trợ 4G đã chiếm 25% tổng thị phần (cùng kỳ năm 2014 là 16%). Thị phần smarphone màn hình nhỏ hơn 4 inch đang teo dần khi chỉ còn lại 6% (quý I/2014 là 18%), trong khi loại dùng màn hình từ 4,5 đến 5,5 inch đã tăng trưởng từ 32% lên mức 53%. Về mặt giá cả, có thể thấy dòng máy từ 75USD đến dưới 200USD dễ được chấp nhận khi chiếm 51% thị phần, tăng nhẹ từ mức 46% của cùng kỳ năm ngoái.

Cuối cùng IDC dự báo lượng smartphone bán ra tại khu vực Đông Nam Á sẽ đạt xấp xỉ 100 triệu đơn vị vào năm 2015, tăng 21% so với năm 2014.

Theo Nghe Nhìn