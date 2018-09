Smartphone hàng hiệu, màn hình to: Galaxy A7 2017 hay iPhone 6S Plus

Cả hai máy đều thiết kế cao cấp, cấu hình mạnh mẽ cùng camera chụp tốt.

Galaxy A7 2017 là smartphone mạnh mẽ nhất trong dòng Galaxy A mới vừa được Samsung ra mắt tại Việt Nam. Máy sở hữu màn hình 5,7 inch, nâng cấp mạnh mẽ so với thế hệ trước cả về thiết kế cao cấp, tính năng chống nước cũng như con chip Exynos 7880 hiệu suất cao.

Người dùng muốn mua smartphone có thương hiệu, ngoài Galaxy A7 2017 của Samsung, cũng có lựa chọn khác đến từ Apple. Nếu như iPhone 6 Plus ra mắt quá lâu và sức hút giảm đi nhiều thì iPhone 6S Plus chính là đối trọng lớn nhất của Galaxy A7 2017. Điện thoại của Apple cũng có màn hình lớn, hoàn thiện cao cấp, chụp ảnh tốt và cấu hình mạnh.

Thiết kế

iPhone 6S Plus sở hữu thiết kế duy trì nhiều năm qua của Apple với vỏ nhôm nguyên khối. Các cạnh góc được bo tròn, giúp người dùng cầm nắm thoải mái khi sử dụng. Chất liệu nhôm dòng 7000 cứng hơn thế hệ trước giúp tránh nguy cơ máy bị cong trong quá trình sử dụng hay rơi, va chạm. Chi tiết trên iPhone 6S Plus như nút nguồn, phím tăng giảm âm lượng, cụm camera hay cổng sạc Lightnight... được hoàn thiện tốt, đúng phong cách của Apple.

Galaxy A7 2017 được nâng cấp mạnh mẽ và toàn diện từ thế hệ Galaxy A 2016. Samsung đưa ngôn ngữ thiết kế của flagship Galaxy S7 lên dòng Galaxy A mới nhất với khung kim loại và hai mặt kính. Các cạnh góc bo tròn mềm mại, tạo điểm tựa cho tay giúp việc sử dụng dễ dàng hơn. Hai cạnh dọc của mặt sau cũng được uốn cong giúp trải nghiệm cầm nắm tốt.

Khác với thế hệ trước, phần khung viền và mặt lưng của Galaxy A7 2017 được sơn cùng một màu, mang lại cảm giác đồng nhất. Cụm camera cũng được cải tiến, gọn gàng hơn, không bị lồi ở mặt lưng.

Điểm ấn tượng của smartphone Samsung là khả năng chống nước đạt chuẩn IP68 - tính năng lần đầu xuất hiện ở dòng Galaxy A. Điểm khác biệt giúp Galaxy A7 2017 trở nên bền bỉ hơn, hữu dụng trong nhiều trường hợp như chụp ảnh quay phim ở bể bơi, khi đi du lịch biển.

Kích thước của hai máy tương đồng nhau dù rằng Galaxy A7 2017 sở hữu màn hình 5,7 inch nhỉnh hơn con số 5,5 inch của iPhone 6S Plus.

Camera

Hình ảnh từ camera của iPhone 6S Plus nhỉnh hơn ở độ sắc nét, màu sắc chân thực trong điều kiện đủ sáng. Tuy nhiên, khi ánh sáng yếu, Galaxy A7 2017 thể hiện tốt nhờ khẩu độ camera f/1.9 lớn hơn so với f/2.2 của smartphone Apple. Cả hai máy đều thể hiện khả năng lấy nét nhanh, chụp ảnh tốc độ cao, không gặp hiện tượng sai màu. Ngoài ra, Galaxy A7 2017 được trang bị nhiều chế độ chụp ảnh hơn đem tới khả năng sáng tạo tốt hơn.

Về camera selfie, điện thoại của Samsung tỏ rõ lợi thế. Ảnh tự sướng có độ nét cao kể cả trong điều kiện thiếu sáng với thông số camera trước "khủng" là 16 megapixel và khẩu độ f/1.9. iPhone 6S Plus chụp selfie cũng rất tốt, màu sắc trung thực, góc rộng và độ tương phản cao. Tuy vậy, hiện tượng vỡ hình xảy ra khi thiếu ánh sáng làm chất lượng ảnh giảm đi thấy rõ.

Màn hình và hiệu suất

Màn hình kích thước lớn của iPhone 6S Plus (5,5 inch) và Galaxy A7 2017 (5,7 inch) đều đem tới trải nghiệm giải trí như xem phim, lướt web, chơi games... hoàn hảo. Hình ảnh tái tạo với độ nét cao, màu sắc chân thực, không xảy ra hiện tượng lóa khi sử dụng ngoài trời.

Màn hình IPS LCD của iPhone 6S Plus đem tới hình ảnh, màu sắc trung thực trong khi Galaxy A7 2017 sử dụng tấm nền Super Amoled thiên về tái tạo màu sắc rực rỡ nịnh mắt người dùng. Điểm mạnh của Super Amoled đem tới độ tương phản cao cùng tính năng Always on Display tiết kiệm năng lượng.

Về hiệu năng, iPhone 6S Plus tỏ rõ sự nhỉnh hơn nhờ nền tảng iOS tối ưu hóa cho games và ứng dụng. Không bì được đối thủ nhưng con chip Exynos 7880 của Galaxy A7 2017 cũng thể hiện sức mạnh khá bất ngờ. Các trò chơi nặng được máy của Samsung "nuốt" trọn, không xảy ra hiện tượng giật lag. Còn lại, những tác vụ thông thường của người dùng đều quá đơn giản với Galaxy A7 2017.

Điểm hơn của Galaxy A7 2017 là khả năng đa nhiệm nhờ RAM 3GB so với con số 2GB RAM của iPhone 6S Plus. Ngoài ra, bộ nhớ trong 32GB cùng khả năng hỗ trợ thẻ nhớ giúp smartphone Samsung không bị "tù túng" như khi sử dụng điện thoại của Apple, có các lựa chọn bộ nhớ rất hạn chế.