Siêu xe bạc tỷ liên tiếp cập bến Sài Gòn

Hai chiếc Audi R8 V10 Plus, ba chiếc Rolls-Royce Wraith, Aston Martin Vanquish và McLaren 650S là những siêu xe mới nhất gia nhập thị trường.

Bộ đôi Audi R8 V10 Plus vừa cập cảng.

Mới xuất hiện tại cảng là bộ đôi Audi R8 V10 Plus màu đỏ và đánh dấu chiếc Audi R8 V10 Plus thứ tư có mặt tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ V10 FSI 5.2, hút khí tự nhiên, công suất 610 mã lực cùng mô-men xoắn 560 Nm cho phiên bản Plus. Tăng tốc 0-100 km/h cần 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Dẫn động bốn bánh quattro.

Ngoài phiên bản R8 V10 Plus do các nhà nhập khẩu đưa về, mẫu xe thể thao này của Audi cũng được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của bộ ba Rolls-Royce Wraith màu xanh đen. Mẫu xe coupe Anh Quốc sử dụng động cơ loại V12 dung tích 6,6 lít, công suất tối đa 624 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 800 Nm ở 1.500-5.500 vòng/phút. Wraith là chiếc Rolls-Royce mạnh mẽ nhất trong lịch sử của hãng xe Anh.

Ba chiếc Rolls-Royce Wraith và một chiếc Aston Martin, McLaren mới về Việt Nam.

Bên cạnh những chiếc Rolls-Royce Wraith là bộ đôi Aston Martin Vanquish và McLaren 650S Spyder và cả 2 xe đều mang tông màu xám.

Với Vanquish, xe trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, công suất cực đại 568 mã lực tại 6.650 vòng phút. Mô-men xoắn 630 Nm tại 5.500 vòng/phút. Tăng tốc từ 0-100 km/h 3,6 giây. Tốc độ tối đa 324 km/h.

Chiếc McLaren mới về cảng đã giúp con số tăng lên thành 5 chiếc có mặt tại Việt Nam với màu xám bắt mắt.

Siêu xe sử dụng động cơ 3,8 lít V8 tăng áp kép, dẫn động 4 bánh cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp giúp tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa khoảng 328 km/h.

