Selphy CP1200 - trợ thủ đắc lực cho những bức ảnh sáng tạo

Với chức năng hỗ trợ như cân bằng màu sắc, hiệu chỉnh độ sáng, làm mượt ảnh kỹ thuật số..., Selphy CP1200 giúp bạn sở hữu bức ảnh lung linh.

Canon Selphy là dòng máy in ảnh cá nhân được thiết kế nhỏ gọn, mang đến cho bạn trải nghiệm "chơi" ảnh sáng tạo ở bất cứ nơi đâu và lúc nào. Một vài mẹo dưới đây giúp bạn tận dụng tối đa khả năng in ảnh tùy biến của chiếc máy này.

Tùy chỉnh màu sắc ảnh trực tiếp trên máy in ảnh

Để có thể sở hữu bức ảnh màu sắc lung linh theo phong cách phim ảnh, bìa tạp chí…, bạn thường phải nhờ đến sự trợ giúp của các phầm mềm Ps, Ai… hoặc đơn giản hơn là một số ứng dụng trên điện thoại di động như: VSCO, B612, PicsArt… Giờ đây, việc tinh chỉnh màu sắc ảnh chưa bao giờ dễ dàng hơn đến thế khi bạn có thể trực tiếp làm ngay trên giao diện người dùng của máy in ảnh. Selphy CP1200 cho phép bạn "hô biến" màu sắc ảnh với nhiều chức năng hỗ trợ như cân bằng màu sắc, hiệu chỉnh độ sáng, làm mượt ảnh kỹ thuật số. Đặc biệt, bạn cũng có thể thiết lập sẵn chế độ và lưu lại cho các bản in tiếp theo, ngay cả sau khi đã tắt máy in.

In ảnh 4x4 hoặc Instargram

Bằng kết nối Wi-Fi, bạn có thể in ảnh từ kho Instagram trên các thiết bị thông minh hoặc máy tính cá nhân. Với những bạn trẻ mê chơi ảnh từ thiết bị thông minh, việc in ảnh hoàn toàn có thể thực hiện được khi cài đặt đặt plug-in in ảnh (Print) đối với các hệ điều hành Android và chọn chế độ AirPrint cho các thiết bị sử dụng iOS để kích hoạt tính năng in, mà không cần đến ứng dụng chuyên biệt.

Để in ảnh 4x4, bạn chỉ cần cắt (crop) bức ảnh xuống kích thước vuông tỷ lệ 1:1 và tùy chọn đường viền, việc còn lại là hãy để Selphy CP1200 lo. Mách nhỏ bạn, vì ảnh in thực tế chỉ là 3.5 x3.5, thế nên khi cắt ảnh, bạn nên chừa một phần hai inche viền trắng để có được tấm hình 4x4 ưng ý.

In ảnh sáng tạo

Selphy CP1200 mang đến cho bạn nhiều kiểu sắp xếp và kích thước ảnh thú vị, chẳng hạn như in song song hai ảnh trên bưu thiếp hoặc ghép nhiều tấm ảnh nhỏ vào trong khổ 10x15. Đối với những người đam mê nghệ thuật, thủ công, chiếc máy in này cho phép người sử dụng tự do sáng tạo với vô số vật phẩm như bưu thiếp, bản in kích thước vuông, những bức ảnh ghép được bố trí có chủ đích hoặc thậm chí là các sticker hoặc hình dán nhỏ, xinh xắn.

Ẩn ngày tháng in ảnh

Ngày tháng trên những tấm ảnh in là giải pháp thú vị để ghi lại thời điểm lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ, tuy nhiên lại gây phân tâm thị giác khi nhìn vào tổng thể bức ảnh. Để sở hữu bức ảnh in ngày tháng ưng ý, bạn ãy chọn ngay chế độ in ngày tháng không màu của Selphy CP1200. Với cách in tinh tế này, bạn vẫn có thể biết được ngày thực hiện bức ảnh mà không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ bức ảnh. Mách nhỏ với bạn, hãy xem ảnh trong điều kiện ánh sáng phản xạ để thấy được ngày tháng được lưu lại trên bức ảnh.

In ảnh mọi lúc mọi nơi

Với kích thước nhỏ gọn, chỉ nặng 860g, bạn có thể dễ dàng mang chiếc máy in theo đi khắp thế gian. Đó có thể là một buổi hòa nhạc, bữa tiệc ngoài trời tại công viên, hay những chuyến đi chơi xa. Bí quyết là bạn hãy tranh thủ và sạc đầy pin cho máy khi ở nhà và có thể yên tâm in ấn bất cứ lúc nào bạn muốn, vì khả năng của máy có thể in lên đến 54 bức ảnh định dạng bưu thiếp cho một lần sạc pin.

