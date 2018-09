Sao Việt làm mới trang cá nhân bằng loạt ảnh 'lơ lửng chậm'

Qua hiệu ứng siêu chậm, mọi chuyển động của cơ thể sẽ được ghi lại một cách tỉ mỉ. Do đó, kinh nghiệm từ chính siêu mẫu Thanh Hằng là luôn giữ thẳng lưng ngay cả khi nhảy lên, điều này sẽ giúp bạn không bị ngắn người trong bức ảnh cuối cùng. Ảnh động chậm cũng góp phần hé lộ những khoảnh khắc khó thấy trong điều kiện thông thường. Do đó, bạn hãy tương tác với tóc, nháy mắt hoặc co chân một cách vừa phải, tất cả sẽ trở nên bồng bềnh khi được tái hiện dưới tốc độ chậm. Việc lựa chọn những chiếc điện thoại có khả năng bắt chuyển động nhanh giúp bạn đỡ tốn công căn chỉnh mà vẫn đạt hiệu quả hình ảnh ấn tượng.