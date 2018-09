Sáng tạo thiệp 20/10 cùng Galaxy Note 3

Chủ nhân của những tấm thiệp độc đáo sẽ có cơ hội nhận bộ đôi siêu phẩm công nghệ Galaxy Note 3 và Galaxy Gear nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

Phái mạnh có thể tham gia chương trình “Cùng Note 3 – Sáng tạo trao yêu thương” để gửi đến cho những người phụ nữ tuyệt vời của mình lời chúc chân thành và có cơ hội nhận được nhiều phần quà giá trị từ chương trình. Với công nghệ bút cảm ứng S-Pen độc quyền, Samsung Galaxy Note 3 cho phép thỏa sức sáng tạo để thiết kế những tấm thiệp lãng mạn kèm những lời chúc mừng, lời yêu thương ngọt ngào gửi đến người phụ nữ yêu quý.

Quà tặng giá trị nhất luôn xuất phát từ tình cảm chân thành.

Người tham dự có thể tự tạo thiệp trên chính Galaxy Note 3 của mình, sau đó đến in ảnh miễn phí và tham gia chương trình. Tại cửa hàng cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều Galaxy Note 3 để bạn tự do trải nghiệm và thiết kế lời yêu thương. Thiệp sẽ được in miễn phí và tặng kèm theo một khung ảnh độc đáo của Samsung Galaxy Note 3. Như vậy, người tham gia đã gửi được đến cho người phụ nữ của mình một món quà giản dị do chính tay tạo nên tràn đầy ý nghĩa và tình cảm chân thành.

Chương trình có nhiều món quà bất ngờ cho những lời chúc tuyệt vời nhất gồm Giải “Nồng nàn” là một bộ Galaxy Note 3 và Galaxy Gear trị giá 20,99 triệu đồng. Giải “Đam mê” một Galaxy Note 3 trị giá 16,99 triệu đồng. Giải “Lãng mạn” là một Galaxy Gear trị giá 5,99 triệu đồng. Giải “Yêu thương” là tai nghe SonicGear Ear Pump trị giá 450.000 đồng.

Ngoài ra, 1.000 miếng dán bảo vệ màn hình của Galaxy Note 3 trị giá 150.000 đồng sẽ được tặng cho những khách hàng đầu tiên đến tham gia chương trình (chỉ áp dụng cho khách hàng đang sử dụng Galaxy Note 3 và dán ngay tại cửa hàng). Từ ngày 16/10 đến 30/10, khách mua Samsung Galaxy Note 3 tại các cửa hàng tham gia chương trình “Cùng Note 3 – Sáng Tạo Trao Yêu Thương” sẽ nhận được ngay bộ quà tặng có giá trị lên đến 23 triệu đồng.

Thông tin chi tiết và thể lệ chương trình tham khảo tại website www.galaxystore.vn, FanPage: facebook.com/SamsungGalaxyStore và các cửa hàng Samsung.

Chương trình diễn ra từ ngày 16/10 đến hết ngày 20/10 tại các địa điểm sau:

- Samsung Experience Store, tầng B2 TTTM Vincom A, TP. HCM (Vincom Eden), điện thoại: 08.39369361

- Samsung Experience Store, tầng 4 TTTM Vincom Bà Triệu, Hà Nội, điện thoại: 04.62535039

- Samsung Experience Store, tầng B2 TTTM Vincom Royal City, Hà Nội, điện thoại: 04.66640868

