Sản phẩm Apple cho mùa tựu trường

Khách mua bộ máy tính gồm Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Mini được cài đặt Office 365 Personal bản quyền 1,299 triệu đồng.

Khi mua iPhone 5s, khách hàng sẽ được giảm giá 50% khi mua thêm bao da và được tặng thêm một bao da nữa. Với iPhone 4 hoặc 4s sẽ được tặng sạc pin dự phòng Power Bank trị giá 600.000 đồng.

Tham gia chương trình “Back to School” tại F.Studio by FPT bạn sẽ được tặng tiền vào tài khoản F.Money và nhiều phần quà thiết thực dành cho năm học mới.

Ngoài ra, khi mua bộ máy tính của Apple (bao gồm Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Mini) tại cửa hàng F.Studio by FPT và FPT Shop, bạn sẽ được cài đặt Office 365 Personal có bản quyền trị giá 1,299 triệu đồng, bản quyền này cài được cho một máy tính và một iPad. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 30/9/2014. Các gói sản phẩm Microsoft Office 365 Home Premium, Office 365 Personal và Ebook Alezaa & Greelane sẽ được giảm đến 45%, xem chi tiết tại đây.

Cũng trong tháng 8 này, một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra vào lúc 11h, ngày 30/08/2014, F.Studio by FPT sẽ khai trương cửa hàng Apple thứ 2 theo chuẩn bán lẻ cao nhất của Apple: APR 2.0 tại Royal City (Vincom Mega Mall). F.Studio tại Royal City toạ lạc tại tầng B2 của Royal City, ở số R4-49-50, 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong tuần đầu tiên khai trương, từ ngày 30/8 đến 7/9/2014, khách hàng sẽ được tham dự chương trình “Chọn quà may mắn cùng F.Studio” với rất nhiều quà tặng. Chỉ cần mua sắm từ 1 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được tham gia vào vòng quay may mắn với cơ hội trúng giải là 100%, tổng giá trị quà tặng lên đến 10 triệu đồng. Theo đó, sẽ có 4 suất giảm 50% giá bán dành cho iPhone 5s 16GB và iPad mini Wifi 16GB. Vòng quay may mắn còn mang đến cơ hội được tặng tai nghe Sennheiser MX 400, loa Bluetooth iCore và voucher tại California Fitness & Yoga có thời gian một tháng. Khách hàng còn được tặng một quyển sổ tay từ F.Studio khi mua bất kỳ sản phẩm nào trong thời gian này.

F.Studio là đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam ở cấp độ APR (Apple Premium Reseller), một đối tác đảm bảo về chất lượng, dịch vụ và bảo hành, cũng như chính sách hỗ trợ.

F.Studio đảm bảo về chất lượng, dịch vụ, bảo hành, cũng như chính sách hỗ trợ cho khách hàng đến mua các sản phẩm của Apple.

Đến hết tháng 8/2014, FPT Retail đã có 5 cửa hàng chuyên doanh Apple với thương hiệu F.Studio by FPT và hơn 140 iCorner bên trong chuỗi FPT Shop trên 62 tỉnh thành trải dài khắp cả nước. Toàn bộ ý tưởng chủ đạo của cửa hàng ủy quyền APR và AAR mang thương hiệu F.Studio by FPT đều được phê duyệt trực tiếp bởi Apple, theo đúng quy chuẩn của Apple toàn cầu.

(Nguồn: FPT Shop)