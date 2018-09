Samsung tung video 'khoe' độ bền của S6 và S6 Edge

Hãng điện thoại Hàn Quốc lên tiếng sau khi sản phẩm bị đánh giá có sức chịu đựng kém hơn HTC One M9.

Các đây ít ngày, SquareTrade - công ty bảo hiểm các thiết bị điện tử của Mỹ - vừa công bố đoạn video so sánh sức chịu đựng của ba chiếc điện thoại hàng đầu là iPhone 6 Plus, Galaxy S6 Edge và HTC One M9. Chuyên viên dùng máy ép mạnh vào phần giữa của ba thiết bị để so sánh máy nào dễ cong nhất. Kết quả cho thấy HTC One M9 chỉ bị cong khi chịu áp lực khoảng hơn 54kg trong khi iPhone 6 Plus và Galaxy S6 là 50kg.

Hôm qua, Samsung lên tiếng phản hồi với kết luận của SquareTrade bằng một đoạn video khác chứng minh độ bền của Galaxy S6 và S6 Edge. Công ty Hàn Quốc không phủ nhận kết quả của SquareTrade nhưng cho rằng trên thực tế điều này hiếm khi xảy ra. Theo số liệu nghiên cứu nội bộ của hãng, khi người dùng để điện thoại trong túi quần và ngồi đè lên thì máy sẽ chỉ chịu một áp lực khoảng 30kg chứ không phải là 50kg như trong thử nghiệm của Square Trade.

"Các thử nghiệm của chúng tôi cho thấy Galaxy S6 và S6 Edge không bị cong thậm chí dưới sức ép khoảng 36kg, tương đương với sức mạnh để bẻ gãy 5 cái bút chì cùng lúc", Samsung công bố. Đoạn video thử nghiệm độ bền chứng thực điều này. 5 chiếc bút chì bị gãy đôi dưới sức ép 36kg trong khi hai chiếc điện thoại Galaxy S6 và S6 Edge không hề hấn gì dưới sức ép khoảng 37kg.

Samsung làm video chứng minh độ bền của Galaxy S6 và S6 Edge

Video so sánh sức chịu đựng của iPhone 6 Plus, Galaxy S6 và One M9 do SquareTrade thực hiện

Video bẻ cong iPhone 6 Plus, Galaxy S6 Edge và HTC One M9

