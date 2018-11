Samsung ra mắt hai dòng màn hình kích thước lớn cho gia đình

Màn hình Samsung LED cho gia đình với hai dòng MicroLED - The Wall 146 inch và IF series 109 inch và 219 inch.

Màn hình LED truyền thống thường được dùng hiển thị hình ảnh từ xa, khoảng cách giữa các điểm ảnh LED không nhất thiết phải quá gần nhau. Tuy nhiên, khi những màn hình này được sử dụng trong nhà, khách sạn... khoảng cách giữa người xem và màn hình gần hơn, đòi hỏi độ phân giải phải càng cao hơn, với các điểm ảnh sát nhau hơn để các khoảng trống ở giữa không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Samsung LED giảm thiểu khoảng cách giữa các điểm ảnh LED với công nghệ tăng cường độ mịn tuyệt đối trên màn hình MicroLED. Các điểm LED được sắp xếp với khoảng cách đơn vị pitch điểm ảnh chỉ 1mm. Thậm chí nếu đưa sát mắt vào màn hình để theo dõi một bộ phim, bạn cũng nhận ra hiện tượng vỡ hình.

Ngoài ra, dòng màn hình Samsung LED cho gia đình có thể đồng bộ với hệ thống âm thanh cao cấp như "JBL K2 S9900" của Harman cũng như "Model B" của Steinway Lyngdorf tại Đan Mạch. Sản phẩm có tuổi thọ hoạt động lâu hơn gấp 2-3 lần một đèn chiếu thông thường.

The Wall là dòng màn hình MicroLED theo kiểu module đầu tiên trên thế giới với kích thước 146 inch cùng khoảng cách pitch điểm ảnh 0,8mm. The Wall sở hữu công nghệ HDR10+ cho độ sáng tối đa, màu sắc và độ tương phản cao.

Một sản phẩm nổi bật khác của dòng màn hình Samsung LED cho gia đình là dòng màn hình IF Series. Dòng IF Series P1.2 cung cấp độ phân giải hình ảnh FHD (109 inch) và UHD (219 inch). Màn hình nổi bật với độ sáng tối đa nâng cao, gần gấp hai lần tiêu chuẩn độ sáng tối đa của màn hình LED thông thường. IF Series sẽ hỗ trợ định dạng HDR10+ từ quý IV/2018.

Ưu điểm chính của dòng màn hình Samsung LED cho gia đình là khả năng sắp xếp các module, cho phép tùy chỉnh đa dạng từ kích thước cho đến hình dáng. Dòng màn hình này có thể được lắp đặt tại bất kỳ vị trí nào trong ngôi nhà.