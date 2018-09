Samsung ra mắt bộ đôi TV khung tranh The Frame giá từ 50 triệu đồng

Hai phiên bản kích thước màn hình 55 và 65 inch sở hữu thiết kế ấn tượng và tính năng độc đáo.

Ngoài chất lượng hình ảnh cao cấp chuẩn UHD, Samsung nhấn mạnh khả năng tô điểm không gian sống với sự sắp đặt hài hòa vào thiết kế nội thất của nơi trưng bày.

The Frame nhận giải thưởng "Sáng kiến xuất sắc" tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới CES 2017. TV khung tranh là ý tưởng mới đem tới mục đích sử dụng thú vị khi TV ở trạng thái tắt. Chế độ nghệ thuật Art Mode tạo sự khác biệt, cho phép màn hình The Frame hiển thị hình ảnh đa dạng, từ tác phẩm nghệ thuật đến bức ảnh gia đình trong giao diện được tùy chỉnh thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Thay vì màn hình đen như TV truyền thống, The Frame chuyển thành một bức tranh nghệ thuật khi tắt.

Samsung hợp tác cùng nhà thiết kế nổi tiếng Yves Behar để tạo ra The Frame.

TV khung tranh của Samsung cho phép người dùng lựa chọn miễn phí bộ sưu tập hơn 100 tác phẩm nghệ thuật độc quyền từ những nghệ sĩ nổi tiếng trên toàn thế giới. Bộ sưu tập có 10 loại hình và chủ đề khác nhau gồm động vật hoang dã, phong cảnh, tranh vẽ, tranh kỹ thuật số, tranh tĩnh...

Với hai phiên bản màn hình 55 và 65 inch, The Frame có ba màu sắc lựa chọn là màu gỗ óc chó, gỗ sồi và trắng.

The Frame sử dụng cảm biến để tự động điều chỉnh ánh sáng màn hình phù hợp với môi trường xung quanh. Với cảm biến chuyển động, TV có thể nhận diện sự xuất hiện của người để tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng khi không có ai trong phòng và bật lại khi có người bước vào.

Cuối cùng, với thiết bị treo tường giá treo ẩn và giải pháp tối giản kết nối, The Frame có thể được gắn lên tường giống như một khung ảnh hoặc một bức tranh mà không bị các dây cáp lộn xộn bên dưới làm mất tính thẩm mỹ.

The Frame có giá bán 49.900.000 đồng và 74.900.000 đồng cho hai phiên bản kích thước màn hình 55 và 65 inch. Samsung ưu đãi cho 30 khách hàng đầu tiên được tặng Galaxy S8+ tím khói. Chương trình áp dụng đến ngày 31/7.