Samsung Qled 2018: Khi TV là tác phẩm nghệ thuật

Thiết kế đẹp mắt, kết nối tối giản, giá treo chân đế tinh tế hay chế độ Ambient Mode giúp TV Qled 2018 lột xác.

TV là trung tâm giải trí trong ngôi nhà, đem đến thông tin cập nhật từ truyền hình, hình ảnh chân thực từ bộ phim bom tấn, âm thanh sống động của bản nhạc hay nhiều tiện ích từ các ứng dụng cài đặt. Thế hệ TV Qled năm nay của Samsung hướng tới đẳng cấp cao hơn là trở thành điểm nhấn của không gian sống, một tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong ngôi nhà.

Thiết kế đơn giản và đẹp

Ngôn ngữ thiết kế tối giản đem tới sự sang trọng và không lỗi mốt của TV Qled 2018. Màn hình viền siêu mỏng, vỏ kim loại liền khối, những đường chỉ chrome sắc nét, hoàn thiện tỉ mỉ khiến sản phẩm của Samsung không có một chi tiết rườm ra, dư thừa nào. Logo Samsung cũng được làm nhỏ đặt ở giữa cạnh dưới TV. Ở mặt sau, các rãnh được thiết kế thông minh, giúp "đi" dây kết nối chắc chắn, gọn gàng.

Kết nối One Invisible Connection

Chỉ với một dây cáp One Invisible Connection, TV Oled 2018 có thể "liên lạc" giữa màn hình và hộp kết nối các thiết bị ngoại vi. Đây là cáp quang có thể truyền tải dữ liệu AV dung lượng cao với tốc độ di chuyển của ánh sáng và truyền tải được nguồn điện ổn định. Sợi cáp One Invisible Connection nhỏ gọn, gần như trong suốt, giúp người dùng dễ dàng giấu kín. Ngoài ra, chiều dài lên tới 15m của dây cũng làm việc bố trí TV và One Connect Box rất thoải mái.

Giá treo, chân đế phong cách

Đi kèm TV Qled 2018 là giá treo ẩn giúp phần khung kim loại của màn hình lắp được dễ dàng và gọn gàng sát vào tường. Mỗi TV còn có thể kết hợp với nhiều loại chân đế khác nhau, lựa chọn phù hợp với từng không gian sống. Studio Stand hay Gravity Stand lập tức biến TV Qled trở thành một bức họa nằm ở trung tâm một căn phòng đầy phong cách nào đó.

Chế độ Ambient Mode

Tính năng mới giúp TV Qled 2018 như hòa nhập với môi trường xung quanh, "tàng hình" khi được treo trên bức tường hay "biến mất" khi được đặt trên một chiếc kệ. Ứng dụng SmartThings kết nối với TV Qled 2018 giúp người dùng sử dụng hình ảnh của không gian phía sau để thiết lập cho chế độ hình nền. Các thông tin thường nhật hữu ích như thời gian, thời tiết và tin tức có thể được hiển thị ở thời gian thực. Ngoài ra, một số hình nền là bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật cũng sẵn sàng để người dùng lựa chọn, trình chiếu trên TV Qled 2018.

TV Qled 2018 thực sự trở thành tác phẩm nghệ thuật bởi góc nhìn gần như tối đa với công nghệ Q Viewing-Angle được tích hợp. Mọi góc nhìn đều mang lại hình ảnh xuất sắc, như bản gốc, không xảy ra hiện tượng méo hình hay giảm độ sáng.