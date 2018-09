Samsung mở rộng dòng sản phẩm TV Qled tại IFA 2017

Model Qled TV màn hình phẳng Q8F kích thước 55 và 65 inch cùng TV The Frame kích thước 43 inch được giới thiệu.

Hội nghị Qled và HDR10 được tổ chức tại IFA 2017 ngày 1/9 ở Berlin, Đức. Q8F là phiên bản màn hình phẳng của dòng sản phẩm màn hình cong Q8C. Với việc bổ sung mẫu Q8F, dòng sản phẩm TV Qled 2017 của Samsung được mở rộng lên 14 mẫu sản phẩm. Hiện tại, Qled TV Q7, Q8 và Q9 có kích thước từ 49-88 inch, bao gồm 8 màn hình phẳng và 6 màn hình cong. Các mẫu Q8F là màn hình phẳng đầu tiên trong dòng sản phẩm TV Qled Q8 của Samsung.

Bằng việc sử dụng công nghệ chấm lượng tử, TV Samsung Qled hiển thị màu sắc chính xác trong bất kỳ môi trường ánh sáng nào. Đặc tính độc đáo được cơ quan chứng nhận tiêu chuẩn toàn cầu ở Đức VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) chứng nhận có khả năng hiển thị "100% dải màu sắc". Thêm vào đó, tối giản kết nối Invisible Connection của TV Qled với cáp quang siêu mảnh trong suốt có đường kính 1,8 mm, loại bỏ sự rườm rà của dây cáp kết nối trước đây,và giá treo ẩn No Gap Wall-mount cho phép gắn TV lên tường và giúp TV phù hợp với các không gian khác nhau.

The Frame - TV Khung tranh được bổ sung loại màn hình 43 inch, bên cạnh kích cỡ 55 và 65 inch. Thông qua chức năng Art Mode của The Frame, ngoài chức năng cơ bản của một chiếc TV, sản phẩm còn là đồ trang trí nội thất bằng việc hiển thị các tác phẩm nghệ thuật cũng như hình ảnh cá nhân. Thông qua Art Store của The Frame, người dùng có thể truy cập vào khoảng 1.000 các tác phẩm nghệ thuật nổi bật từ các phòng trưng bày và bảo tàng nổi tiếng thế giới như bảo tàng LUMAS, Saatchi Art, Sedition và Prado.

14 model TV Qled 2017 của Samsung.

Các mẫu sản phẩm Q8F được trưng bày tại IFA và phiên bản The Frame 43 inch có mặt tại châu Âu bắt đầu vào tháng 10. Dòng sản phẩm Q8F mới có giá bán lẻ là 2.599 euro (55 inch) và 3.599 euro (65 inch) và The Frame 43 inch ở mức 1.499 euro.

Tại hội nghị, Samsung cũng thảo luận về sự hợp tác mới với tập đoàn 20th Century Fox và công ty Panasonic để tạo ra nền tảng miễn phí cho HDR10+. Ba công ty thành lập một đơn vị cấp phép vào tháng 1/2018 và cung cấp dữ liệu cho các công ty cung cấp nội dung, UHD TV, đầu phát thu đĩa Blu-ray và các nhà sản xuất set-top box, cũng như các nhà cung cấp SoC (System on Chip).