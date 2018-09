Samsung giới thiệu loạt TV Qled 2018 ở Việt Nam

Thế hệ TV Qled 2018 với nhiều tính năng mới, các chức năng thông minh, hình ảnh chất lượng và thiết kế tạo điểm nhấn.

Dòng sản phẩm TV QLED 2018 của Samsung có cả màn hình phẳng và màn hình cong gồm Q9F (65 inch, 75 inch), Q8C (55 inch và 65 inch), Q7F (55 inch, 65 inch và 75 inch) và Q6F (49 inch, 55 inch, 65 inch).

TV QLED 2018 thiết kế cáp quang siêu mảnh, kết nối TV với các thiết bị ngoại vi thông qua cổng kết nối One Connect Box. Đây là một sợi cáp đơn trong suốt duy nhất, giúp loại bỏ các yếu tố gây rối ảnh hưởng đến thẩm mỹ của thị giác và biến căn phòng trở nên ngăn nắp. Độ dài của cáp quang siêu mảnh đi kèm theo TV là 5m, giải pháp phụ kiện tùy chọn lên đến 15m, cho phép người dùng có thể tự do lắp đặt TV mà không cần phải lo lắng về khoảng cách với nguồn điện.

Phong cách tối giản của TV QLED được hỗ trợ với phụ kiện giá treo ẩn giúp cho phần khung kim loại của màn hình lắp gọn gàng sát tường, giảm thiểu khoảng cách giữa tường và TV. Mỗi một chiếc TV còn có thể kết hợp với nhiều loại chân đế khác nhau.

Ứng dụng SmartThings sở hữu nhiều hình ảnh mặc định để thích nghi với các loại không gian sống và cho phép người dùng sử dụng họa tiết trang trí trên bức tường để thiết lập cho chế độ hình nền. Các thông tin thường nhật như thời gian và thời tiết có thể được hiển thị ở thời gian thực và dễ dàng tiếp cận, nhờ vào các nút điều chỉnh riêng biệt cho chế độ hình nền Ambient Mode được thêm vào trên bộ điều khiển One Remote Control của TV QLED.

Ngoài ra, nhờ vào công nghệ tiết kiệm năng lượng của Samsung, chế độ hình nền Ambient Mode không tiêu tốn nhiều chi phí tiền điện. Khi kích hoạt, chức năng này chỉ tiêu thụ 40% lượng điện năng sử dụng để xem TV. Công nghệ QLED của Samsung đảm bảo không có hiện tượng lưu ảnh màn hình.

Phát triển độc quyền bởi Samsung, công nghệ chấm lượng tử mang đến khả năng hấp thụ và biến ánh sáng thành các sắc màu chân thực. Độ sáng tăng cường mang đến khả năng tái tạo một tỷ sắc màu với 100% dải màu sắc, với độ sáng lên đến 2.000 nits. Khả năng tái tạo được Hội đồng kiểm định đẳng cấp thế giới Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) chứng nhận trong hai năm liên tiếp.

Công nghệ tương phản Q HDR chuẩn HDR 10+ giúp cho mọi khung cảnh tối hoặc nhiều bóng mờ trở nên sắc nét. Chất lượng hình ảnh của dòng TV QLED 2018 nhận được đánh giá cao từ các hãng Radar, What Hi-Fi và diễn đàn AVS.

Samsung sử dụng công nghệ Direct Full Array mới (có trên dòng TV QLED Q9) giúp giảm nhòe hoặc lóa sáng đồng thời mang đến độ tương phản nguyên gốc với màu đen sâu hơn và màu trắng sáng hơn. Công nghệ chống phản chiếu giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh cũng như độ tương phản sống động ở mọi góc nhìn.

TV QLED 2018 được thiết kế để kết nối liền mạch với các thiết bị tương thích với ứng dụng SmartThings. Người dùng có thể đồng bộ điện thoại Galaxy với TV để thiết lập và truy cập các chức năng gồm hướng dẫn chương trình, điều khiển từ xa và chia sẻ video giữa các màn hình. Nếu người dùng đăng nhập vào ứng dụng video trên thiết bị di động, TV kết nối đồng bộ với tài khoản có sẵn mà không phải nhập lại thông tin đăng nhập trên màn hình.

Dòng TV QLED 2018 giải quyết tình trạng nội dung chất lượng thấp được hiển thị trên màn hình kích cỡ lớn. Samsung cài đặt Q Engine 4K vào dòng TV QLED 2018 để nâng cấp chất lượng nội dung lên đúng chuẩn 4K dựa trên công nghệ bán dẫn và trí thông minh nhân tạo. Q Engine 4K là công nghệ nâng cấp hình ảnh lớp SD (400.000 pixel) và FHD (hai triệu pixel) lên lớp 4K (8 triệu pixel).

Trong thời gian tới, khách hàng tại Hà Nội và TP HCM có thể đăng ký tham gia trải nghiệm Q House, những căn phòng được Samsung tùy biến theo các bộ phim nổi tiếng như "The Greatest Showman", "Kingsman: The Golden Circle" và "Perfume: The Story of a Murderer".