Samsung có thể ra tới 4 mẫu Galaxy S10

Thay vì hai hay ba phiên bản, Samsung nhiều khả năng trình làng tới 4 mẫu Galaxy S thế hệ mới, một trong số đó hỗ trợ mạng 5G.

Theo tài liệu rò rỉ trên diễn đàn XDA Developer, Galaxy S10 có tên mã Beyond, lần lượt là Beyond 0, Beyond 1 và hai bản Beyond 2. Một trong hai Beyond 2 hỗ trợ mạng 5G, trong khi ba bản còn lại dùng mạng LTE. Cả 4 máy hiện đều chạy Android 9 Beta dành cho Galaxy S9+.

Những thông tin khác cho thấy, Beyond 0 và Beyond 1 có tên là Galaxy S10, đều có màn hình 5,8 inch nhưng một trong hai dùng camera đơn, còn lại dùng camera kép. Hai phiên bản Beyond 2 có tên Galaxy S10+, đều được trang bị màn hình 6,44 inch, camera sau ba ống kính và camera trước hai ống kính, nhưng khác nhau về mạng di động.

Ngoài ra, phiên bản 5G chỉ được bán tại Hàn Quốc và có giá đắt nhất trong số 4 model trên. Ba bản còn lại được bán ra toàn cầu, sử dụng vi xử lý Snapdragon hoặc Exynos tùy thị trường.

Galaxy S10 là thiết bị ra mắt đúng vào năm dòng Galaxy S ra đời. Trước đó, người đứng đầu mảng Samsung Mobile, ông DJ Koh cho biết Galaxy S10 sẽ "lột xác" so với Galaxy S9 và Galaxy S9+. Dự kiến, máy trình làng ngay thềm MWC 2019 diễn ra tháng hai năm sau.

Bảo Lâm