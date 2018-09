Sai lầm khi đánh giá camera qua số 'chấm'

Nhiều người thường lầm tưởng càng nhiều megapixel, camera càng xịn, chất lượng ảnh càng cao.

Độ phân giải megapixel trở thành thước đo chính để các nhà sản xuất smartphone sử dụng quảng bá cho chất lượng camera tích hợp trên các thiết bị di động của họ.

Về mặt lý thuyết, độ phân giải càng cao, điểm ảnh càng nhiều hình ảnh càng sắc nét, cũng tương tự như càng nhiều mảnh đá ghép, bức tranh khảm đá càng chi tiết. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác. Các điểm ảnh trên cảm biến máy ảnh của bạn có nhiệm vụ bắt ánh sáng. Cảm biến càng lớn thì càng hỗ trợ được nhiều điểm ảnh, giúp hình ảnh rõ nét hơn. Tuy nhiên, càng nhiều điểm ảnh tích hợp trong cảm biến, chúng càng phải có kích thước nhỏ hơn để vừa với chính cảm biến đó. Điểm ảnh càng nhỏ càng bắt được ít ánh sáng hơn, đồng nghĩa với hình ảnh càng bị "nhiễu", làm giảm độ sắc nét của ảnh.

Một phương án để giải quyết vấn đề này là hãy giữ màn trập mở lâu hơn để cho cảm biến nhận đủ ánh sáng. Tuy nhiên, chỉ một chuyển động rất nhỏ khi mở màn trập cũng có thể dẫn đến nhòe hình, làm giảm chất lượng ảnh, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Nhìn qua, bức ảnh chụp bằng HTC One M8 khá rõ nét, nhưng nếu kiểm tra kỹ hơn sẽ thấy nó không sắc nét như chụp bằng máy ảnh với độ phân giải megapixel lớn hơn.

Đồng thời, hình ảnh cũng sẽ không sắc nét nếu điểm ảnh quá lớn. Ví dụ HTC One M8 tích hợp camera 4 UltraPixel. Loại camera này có độ phân giải 4 megapixel với mỗi điểm ảnh lớn hơn hẳn so với các loại camera smartphone thông thường, sẽ tạo ra hiệu ứng bokeh khá thú vị khi có một vật thể xuất hiện trên nền mờ và cho ra hình ảnh chất lượng khá tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Tuy nhiên, chất lượng về độ rõ nét chỉ dừng ở mức tương đối bởi độ phân giải 4 megapixel không đủ để bắt được những chi tiết rõ ràng hơn. Do đó, HTC bỏ qua loại camera UltraPixel này và trang bị camera có độ phân giải như thông thường cho mẫu điện thoại One M9 và buộc phải nâng lên 12 megapixel khi tiếp tục sử dụng công nghệ UltraPixel thế hệ thứ hai trên HTC 10 mới đây.

Như vậy, các nhà sản xuất smartphone cần phải tìm ra cách cân bằng cảm biến và kích thước điểm ảnh để cho ra đời loại camera chất lượng hoàn hảo. Camera của iPhone 6 có cảm biến 1/2,2 inch với độ phân giải 8 megapixel, trong khi Galaxy S6 có camera tích hợp cảm biến lớn hơn 1/1,9 inch với độ phân giải 16 megapixel. So sánh hình ảnh của cả hai mẫu smartphone này, có thể dễ dàng thấy được chất lượng tương đồng mặc dù sử dụng các phương thức và linh kiện khác nhau.

Theo VnReview