Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng độc nhất Việt Nam

Chiếc xe đầu tiên trong bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn sở hữu chi tiết bespoke đậm văn hóa Việt.

Khách hàng của Rolls-Royce chỉ mua hàng bespoke, và đại gia Việt cũng không ngoại lệ. Mức giá 30 tỷ cho một chiếc Phantom tiêu chuẩn chưa thể khiến những "thượng đế" giàu có vừa lòng. Họ muốn nhiều hơn thế, muốn chiếc Rolls-Royce của mình là độc nhất.

Kể từ khi có mặt ở Việt Nam, những mẫu Rolls-Royce được quan tâm nhất là chiếc Phantom chính hãng đầu tiên của bà Dương Bạch Diệp, sau đó là Phantom Mặt trời phương Đông của đại gia khách sạn. Giờ đây hãng siêu sang Anh quốc lại giới thiệu tiếp phiên bản Lửa thiêng của Phantom do một khách ở Hà Nội đặt hàng.

Phantom Lửa thiêng tại Việt Nam.

Lửa thiêng (Sacred Fire) là mẫu đầu tiên nằm trong bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn DSC (Dong Son Collection), bespoke từ Phantom EWB (trục cơ sở kéo dài). Bao gồm Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).

Cũng giống như các phiên bản còn lại trong bộ sưu tập Trống đồng Đông Sơn, Lửa thiêng thể hiện những giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc. Để hoàn thành được hệ thống các chi tiết bespoke chuẩn xác nhất, đại lý Rolls-Royce Hà Nội, khách hàng và đội ngũ thiết kế của hãng ở Goodwood. Có những chi tiết được thay đổi theo ý kiến chủ nhân như hình chim Lạc xoay thuận chiều kim đồng hồ thay vì ngược chiều như nguyên bản trống đồng Đông Sơn.

Tổng quát Phantom Lửa thiêng có phần thân dưới màu đỏ rượu vang Tây Ban Nha (Madeira Red), thân trên màu vàng hồng (Sunrise) thể hiện sự sung túc, ấm no. Biểu tượng Spirit of Ecstasy mạ vàng, đường coachlines vẽ tay với biểu tượng trống đồng ở sau chắn bùn trước.

Lửa thiêng đại diện cho Hỏa trong ngũ hành, thể hiện sự phát triển, tấn tới, phù hợp theo quan niệm của những doanh nhân thành đạt, do vậy Rolls-Royce muốn giới thiệu tới khách hàng phiên bản này đầu tiên trong bộ sưu tập.

Biểu tượng chính trống đồng với mặt trời ở trung tâm xuất hiện xuyên suốt trong không gian nội thất, từ thêu tay trên tựa đầu ghế tới khảm nổi trên đồng hồ trung tâm. Trên hai mảng gỗ ốp cửa khoang hành khách, nghệ nhân vẽ tay 18 hình chim Lạc (9 hình mỗi bên) biểu tượng cho 18 đời vua Hùng.

Lửa thiêng cũng là chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Việt Nam trang bị vách ngăn riêng tư. Những trang bị khác như trên bất kỳ chiếc Rolls-Royce nào như hộc đựng ly rượu, tủ lạnh, trần xe bằng đèn sợi quang hàng ngàn bóng LED li ti như một bầu trời sao.

Từ khâu ý tưởng tại Việt Nam tới khi các nghệ nhân ở Goodwood chắp bút từng nét vẽ, Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng mất gần 10 tháng thiết kế và chế tác. Hãng siêu sang Anh quốc cho thấy quyết định đúng đắn khi đặt chân vào Việt Nam. Sau một năm có mặt, Rolls-Royce đạt kết quả kinh doanh ưng ý, từng bước hút hết khách hàng từ những nhà nhập khẩu không chính hãng. Phantom, Ghost hay Wraith không đơn thuần chỉ là một chiếc xe, còn là công cụ để thể hiện đẳng cấp.

Thế Đức