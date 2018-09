Rò rỉ phiên bản One M9 vỏ nhựa

Chiếc One M9+ vừa lộ diện tại Trung Quốc mang nét thiết kế giống One M9 nhưng màn hình 2K và dùng vỏ nhựa nguyên khối.

Ngoại hình của chiếc One M9+ vẫn giữ đặc trưng riêng của dòng HTC One với kiểu dáng nguyên khối, mặt trước có hệ thống loa BoomSound. Tuy nhiên, những điểm khác và mới lạ trên biến thể từ mẫu One M9 gốc là việc có thêm cảm biến vân tay, giống One E9+ mà HTC từng giới thiệu trước đó tại Trung Quốc, bên cạnh việc vỏ máy làm từ nhựa thay vì kim loại.

Ngoài ra, theo thông tin từ GSM Arena, chiếc One M9+ còn có màn hình lớn 0,2 inch so với M9 và đạt chuẩn 2K QuadHD, cho khả năng hiển thị sắc nét hơn chuẩn FullHD 1.080p trên M9 bản gốc. Sau E9+, đây là smartphone màn hình 2K thứ hai của HTC.

HTC cũng được cho sẽ tích hợp camera 20 megapixel cho One M9+ giống M9, hỗ trợ chụp ảnh RAW. Còn camera trước là UltraPixel. Vi xử lý của máy dạng 8 nhân với tốc độ 2,2 GHz đi kèm RAM 3GB, thông số này tương ứng với vi xử lý Snapdragon 810 trên One M9.

Hiện tại, mẫu One M9+ mới chỉ rò rỉ thông qua cơ quan hợp chuẩn thiết bị viễn thông TENAA của Trung Quốc.

Thế Tuấn