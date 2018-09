Rò rỉ giá bán chi tiết iPhone 8 và 7S, 7S Plus

Theo PhoneArena, Apple trình làng bộ đôi iPhone 7S và 7S Plus cùng phiên bản được chờ đợi nhất là iPhone 8 ngày 6/9.

Nguồn tin cho biết công ty Mỹ giới thiệu cùng lúc cả ba model tại sự kiện được ấn định ngày 6/9. Trước đó, iPhone 7 và 7 Plus ra mắt ngày 7/9/2016 còn các thế hệ iPhone 6 và 6 Plus cũng như 6S và 6S Plus được chọn ngày trình làng là 9/9 lần lượt các năm 2014 và 2015.

Giá bán của iPhone 8 được cho là từ 1.100 USD cho phiên bản dung lượng thấp nhất là 64GB. Apple bỏ mức bộ nhớ 32GB như thế hệ trước và chỉ duy trì hai lựa chọn là 64GB và 256GB. Giá cho iPhone 8 256GB là 1.200 USD.

Tương tự, iPhone 7S và 7S Plus cũng bắt đầu từ dung lượng 64GB với mức giá khởi điểm lần lượt là 650 USD và 770 USD. Khách hàng bỏ thêm 100 USD để sở hữu phiên bản bộ nhớ 256GB.

Theo PhoneArena, iPhone 2017 bắt đầu được bán tại một số thị trường từ ngày 15/9 hoặc 22/9.