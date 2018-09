Rò rỉ ảnh và cấu hình Galaxy S6 Edge Plus

Phiên bản kế nhiệm của Galaxy S6 Edge được cho là có màn hình 5,6 inch, hỗ trợ chụp ảnh nguyên gốc RAW.

Ảnh render Samsung Galaxy S6 Edge Plus.

@OnLeaks mới đây tiết lộ hình ảnh render kèm theo thông tin cấu hình của mẫu điện thoại Galaxy S6 Plus. Theo đó, smartphone mới của Samsung có kích thước 154,45 x 75,80 x 6,85 mm, lớn hơn và mỏng hơn so với Galaxy S6 Edge (142,1 x 70,1 x 7mm). Khác biệt về kích thước máy, nhưng Galaxy S6 Plus vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế bên ngoài với màn hình cong giống như Galaxy S6 Edge.

Thiết bị được cho là sở hữu màn hình 5,6 inch chứ không phải là 5,7 inch như những tin đồn trước đó. Galaxy S6 Edge Plus sẽ được trang bị chip xử lý 6 nhân Snapdragon 808 thay vì chip Exynos Octa 7420 do chính Samsung sản xuất. Nguồn tin tiết lộ thêm, Galaxy S6 Edge Plus sẽ là mẫu smartphone đầu tiên của Samsung hỗ trợ chụp ảnh thô nguyên gốc RAW.

Galaxy S6 Edge Plus sẽ được ra mắt trong quý ba năm nay, sớm nhất là vào tháng 7 và muộn nhất vào tháng 9.

Mika