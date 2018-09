PlayStation 4 áp đảo đối thủ Xbox One

Số lượng bán ra của máy chơi game Sony nhiều gần gấp đôi Xbox One trong tháng 1 tại thị trường Mỹ.

PlayStation 4 đang có lượng bán ra vượt trội Xbox One. Ảnh: The Verge.

Theo hãng nghiên cứu thị trường thế giới NPD, trong tháng 1 vừa qua, chiếc máy chơi game PlayStation 4 (PS4) có sức mua áp đảo so với Xbox One tại Mỹ. Hồi đầu tuần này, nhà báo Geoff Keighley - người từng có cuộc phỏng vấn Phó chủ tịch Sony Computer Entertainment America Guy Longwort - khẳng định máy PS4 có lượng tiêu thụ gần gấp đôi với đối thủ cạnh tranh Xbox One của Microsoft. Thông tin này cũng được John Koller - Giám đốc marketing mảng phần cứng của Sony - xác nhận trên trang blog chính thức của PlayStation. "Từ khi ra mắt thị trường vào ngày 15/11, chúng tôi đã bán hết toàn bộ số máy PS4 ở thị trường Mỹ", John Koller cho biết.

Khẳng định PS4 là chiếc máy chơi game bạn chạy nhất, giữ vị trí số một thế giới nhưng Sony lại không tiết lộ số lượng cụ thể đã được bán ra trong tháng vừa qua. Đối thủ của họ, Microsoft cũng không công bố số liệu về lượng bán ra của Xbox One trong tháng 1. Thay vào đó, Microsoft nhấn mạnh về doanh thu từ các sản phẩm phần mềm của họ. Theo Yusuf Mehdi - Phó chủ tịch kinh doanh và nghiên cứu thị trường của Microsoft - hãng này bán được 2,27 triệu game trong tháng 1, chiếm 47% thị trường game Mỹ.

Theo các chuyên gia, doanh thu của cả Sony và Microsoft từ PS4 và Xbox One sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các tháng tiếp theo. Tuần tới, PS4 sẽ được ra mắt tại thị trường Nhật Bản.

Mika