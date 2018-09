Pin iPhone 6 dung lượng 1.810 mAh

Điện thoại mới của Apple có pin dung lượng cao hơn 240 mAh so với iPhone 5S nhưng được làm mỏng chỉ 2 mm giúp máy có thiết kế ấn tượng.

Hình ảnh được cho là pin iPhone 6 với dung lượng 1.810 mAh. Ảnh: Nowhereelse.

Trang Nowhereelse chia sẻ hình ảnh được cho là pin trên mẫu điện thoại thế hệ thứ 8 của Apple với dung lượng 1.810 mAh. So với các model cao cấp hiện nay như Galaxy S5, One M8 hay Xperia Z2, pin 1.810 mAh trên iPhone 6 không phải là lớn. Đây cũng không là nâng cấp nổi trội so với dung lượng 1.570 mAh trên iPhone 5S. Một số chuyên gia hoài nghi về thời gian hoạt động của iPhone sắp ra mắt bởi thiết bị mới được đồn dùng màn hình lớn 4,7 inch. Ý kiến khác cho rằng, các sản phẩm của Apple thường tiết kiệm năng lượng do tối ưu hóa phần cứng và phần mềm. iOS 8 sắp tung bản chính thức cũng được cho là sẽ giúp iPhone 6 đạt hiệu suất tốt nhất.

Lý do Apple không dùng pin dung lượng cao hơn là iPhone 6 dùng thiết kế mỏng chỉ 7 mm. Các đối tác của Apple đã phải “ép” linh kiện này xuống còn 2 mm thay vì pin tiêu chuẩn là 2,8 mm. Thông tin trước đây cho biết, hãng công nghệ Mỹ đã gặp không ít khó khăn trong quá trình sản xuất pin iPhone 6.

Bên cạnh đó, iPhone 6 được nhận định sẽ cải tiến đáng kể tính năng bảo mật vân tay Touch ID. Trang GSMArena chia sẻ hình ảnh cho là cảm biến vân tay mới trên mẫu iPhone thế hệ thứ 8. Thông tin cho biết, Touch ID sẽ thiết kế lại để phù hợp với kiểu dáng iPhone 6 đồng thời nâng cao độ bền. Apple được cho là đang sử dụng quy trình mới giúp cảm biến vân tay hoạt động tốt hơn, tin cậy hơn.

iPhone thế hệ mới được cho là sẽ ra mắt trong tháng 9. Thiết bị có thể sở hữu hai kích thước là 4,7 inch và 5,5 inch với màn hình phủ sapphire, thiết kế mỏng hơn, bộ xử lý A8 lõi kép tốc độ 2 GHz. iPhone 6 được kỳ vọng sẽ có doanh số kỷ lục tới 68 triệu thiết bị trong năm đầu phát hành, gấp đôi lượng đặt iPhone 5.

Thế Đình