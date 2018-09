Ốp lưng nhiều màu sắc cho HTC One mới

Mẫu điện thoại có mã M8 của HTC chưa ra mắt nhưng sản phẩm ăn theo nó đã sẵn sàng chinh phục người dùng.

Phải tới 25/3 tới, HTC One phiên bản 2014 mới được giới thiệu, tuy nhiên mẫu điện thoại này tạo sự quan tâm lớn từ giới yêu công nghệ suốt nhiều tuần qua. Dựa theo những thông tin rò rỉ về cấu hình và kiểu dáng của HTC One mới, công ty Spigen vừa giới thiệu ốp lưng tuyệt đẹp với 5 màu sắc gồm vàng, xanh lá cây, bạc, đen và xanh nước biển. Theo Spigen, các mẫu ốp lưng dành cho HTC One mới sẽ được tung ra thị trường vào giữa tháng tư với giá 25 USD.

Mika