Nokia X: Đẹp, đơn giản và đủ dùng

Mức giá 2,5 triệu đồng, chất lượng phần cứng của Nokia, X còn có thiết kế đẹp, màu sắc trẻ trung, màn hình tốt, hệ điều hành mở Android.

Nokia X là điện thoại có thiết kế đẹp và màn hình tốt. Ảnh: TN.

X là chiếc đầu tiên trong bộ 3 điện thoại Android của Nokia, hai mẫu còn lại là X+ và XL sẽ ra mắt thời gian tới. Điểm nổi bật của Nokia X là thiết kế bề ngoài ấn tượng. Máy vuông vức, cầm chắc chắn, các chi tiết hoàn thiện ở mức cao cùng khả năng chống bám vân tay, bụi.

Khi cầm Nokia X, người dùng có thể cảm nhận như máy được thiết kế nguyên khối bởi sự kết nối giữa nắp lưng và thân máy được làm tinh tế, tương tự những máy của dòng Asha trước đó. Phần thân máy được nằm trọn trong nắp lưng bằng nhựa sần và kẽ hở giữa hai phần này "ăn" vào viền màn hình. Dù việc tháo lắp máy để lắp SIM hay thẻ nhớ có đôi chút vất vả hơn nhưng bù lại người dùng sẽ được cầm chiếc máy cứng cáp, không xuất hiện những tiếng ọp ẹp khó chịu - vốn là "đặc sản" của điện thoại giá rẻ.

4 góc máy được làm vuông thành sắc cạnh tạo nên thiết kế cao cấp. Việc sử dụng trong thời gian dài có thể gây ra cảm giác bị cấn ở lòng bàn tay. Tuy nhiên, do kích cỡ máy không quá to, cảm giác này không ảnh hưởng nhiều tới người sử dụng. Chất lượng hoàn thiện các chi tiết của Nokia X ở mức rất cao so với mức giá của máy. Nắp lưng nhiều màu sắc chống vân tay, bụi và rất bền màu, kể cả ở 4 góc. Các nút bấm bật tắt máy hay tăng giảm âm lượng đặt ở vị trí hợp lý và có độ đàn hồi.

Ngoài thiết kế và chất lượng hoàn thiện, Nokia X có điểm mạnh là sở hữu màn hình 4 inch công nghệ IPS độ phân giải 480 x 800 pixel (mật độ điểm ảnh 233 ppi) chất lượng cao. Màu sắc hiển thị thật, sắc nét và sử dụng tốt ở ngoài trời. Các icon trong máy dù nhiều màu sắc cũng không quá lòe loẹt, tông màu chuẩn.

X chạy nền tảng Android nhưng Nokia tinh chỉnh giao diện người dùng theo hướng đơn giản và đủ dùng. Các icon được làm to, chiếm hết diện tích màn hình chính, mang phong cách của Windows Phone. Với bản cập nhật mới 11.1.1, Nokia X cho phép đổi màu icon này theo ý muốn, tăng khả năng tùy biến. Bên cạnh đó, màn hình phụ fastlane - tính năng của các dòng Asha - cũng được đưa vào Nokia X. Truy cập fastlane bằng cách vuốt sang trái hay phải từ màn hình chính, người dùng có thể theo dõi các hoạt động gần đây của mình. Với những ai chỉ sử dụng thường xuyên dưới 10 tác vụ như lướt web, Facebook, chụp ảnh, nghe nhạc, nhắn tin, gọi điện, chơi game, fastlane sẽ giúp tiết kiệm nhiều thời gian, dù rằng cần phải làm quen với tính năng này.

Giao diện bắt đầu của màn hình fastlane. Ảnh: TN.

Camera của Nokia X có độ phân giải 3,15 megapixel, không có đèn flash. Bù lại ứng dụng chụp ảnh của ho phép điều chỉnh khá nhiều như cân bằng trắng, ISO, độ tương phản… Camera hỗ trợ chế độ chụp ảnh toàn cảnh (panorama). Với một điện thoại giá rẻ như X, Nokia chấp nhận hy sinh nhiều tính năng của camera. Dù vậy, ảnh chụp từ máy vẫn đủ cho các nhu cầu chia sẻ Facebook hay lưu giữ những khoảnh khắc cá nhân, bạn bè và gia đình.

Nokia X dùng chip Qualcomm Snapdragon S4 Play, hai nhân tốc độ 1 GHz, đồ họa Adreno 203. Nhiều người e ngại khi nhìn vào dung lượng RAM 512MB của X so với các điện thoại chạy Android vốn cần nhiều RAM để hoạt động. Tuy nhiên, chiến lược "đơn giản và đủ dùng" của Nokia giúp X vẫn có thể mượn mà ở các tác vụ cơ bản như lướt web hay gõ text. Tất nhiên, việc chơi game nặng trên chiếc điện thoại giá rẻ là điều người dùng khó có thể đòi hỏi. Với cấu hình không quá khủng, dung lượng pin 1.500 mAh của Nokia X cho phép sử dụng thoải mái trong cả ngày.

Mức giá rẻ 2,5 triệu đồng cùng chất lượng phần cứng của Nokia, X cũng sở hữu nhiều điểm mạnh như thiết kế đẹp, màu sắc trẻ trung, màn hình tốt, hệ điều hành mở Android.

>> Xem ảnh chi tiết Nokia X

Trọng Nghĩa