Những xu hướng công nghệ camera trên smartphone

Camera trên điện thoại phát triển nhanh trong những năm gần đây.

Công nghệ ổn định hình ảnh

Oppo và công ty MEMS Drive đang phát triển cảm biến “SmartSensor image stabilization” - công nghệ ổn định hình ảnh đầu tiên trên smartphone. Công nghệ chống rung được sử dụng trên smartphone hiện nay là dịch chuyển thấu kính (OIS) để chống lại chuyển động nhờ một motor được lập trình sẵn với tên gọi “Voice Coil Motor”. Với SmartSensor, thay vì thấu kính, cảm biến sẽ được dịch chuyển giống như trên các máy ảnh DSLR và Mirrorless đang sử dụng. Trên smartphone, cảm biến chỉ có thể dịch chuyển theo từ 2-3 trục. Cảm biến sẽ di chuyển lên xuống, trái phải và xoay về hai bên.

Công nghệ “SmartSensor image stabilization” hoạt động nhanh cùng độ chính xác cao hơn. Thời gian thực hiện chỉ 15ms so với công nghệ hiện nay là 50ms. Ngoài ra, năng lượng cung cấp cho quá trình chỉ khoảng 10mW, thấp hơn so với OIS tới 50 lần.

Theo Oppo, công nghệ mới cho độ chính xác là 0.3µm, OIS cho mức độ chính xác vào khoảng 3µm-5µm. Với kích thước mỗi pixel trên cảm biến hiện nay là từ 1µm đến 2µm, SmartSensor sẽ cho sự khác biết rất rõ rệt trong ghi lại chuyển động bằng hình ảnh hay video.

SmartSensor sẽ được trang bị cảm biến có kích thước từ 1/1.8 inch với model cao cấp và 1/3 inch với model tầm trung.

Camera kép với khả năng zoom quang học

Camera kép cho phép người dùng “lấy nét lại” sau khi chụp, chụp ảnh 3D, tự động chuyển động giữa lens thường và lens góc rộng như LG G5. Với công nghệ mới của Corephotonic, camera kép sẽ còn được sử dụng để zoom tương tự như các ống kính quang học.

Corephotonics phát triển công nghệ camera kép trong một vài năm trở lại đây. Nhà sản xuất sử dụng hai cảm biến 13 megapixel, một cảm biến thông thường còn một cảm biến đặc biệt để xử lý hình ảnh khi zoom, được biết cảm biến có thể xử lý hình ảnh với độ phóng đại 5x.

Đối với smartphone, do giới hạn về mặt thẩm mỹ và kích cỡ mà không thể nào trang bị các ống kính zoom thông thường như máy ảnh. Thay vào đó, công nghệ để phóng to là dựa trên thuật toán để sử dụng. Các smartphone hiện nay chỉ sử dụng thuật toán số khiến khi phóng to ảnh, chất lượng không thực sự nổi trội và có chất lượng khá thấp. Chính vì vậy, Corephotonics đã sử dụng thêm một cảm biến khác và xây dựng lại thuật toán để cho ra khả năng zoom ảnh ấn tượng hơn hẳn.

Ngoài ra, công nghệ cũng giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng và khử nhiễu. Corephotonics ký hợp đồng và đang tiến hành đưa công nghệ này lên vi xử lý Exynos của Samsung và một vài nền tảng sử dụng Mediatek.

Chất lượng thấu kính

Trên Galaxy S7, Samsung chỉ sử dụng cảm biến 12 megapixel so với 16 megapixel từ S6 và một số nhà sản xuất camera khác cũng đang làm điều tương tự trên các sản phẩm mới. Khi mà cuộc đua về “megapixel” không còn gây ấn tượng cho người sử dụng, các nhà sản xuất sẽ phải tìm ra một phương thức mới với sản phẩm của họ. Chất lượng thấu kính có lẽ là cuộc đua mới trong thời gian tới đây.

Nếu là người có một chút kiến thức về nhiếp ảnh, chắc chắn bạn sẽ hiểu sự quan trọng của một ống kính tốt. Mới nhất, Huawei hợp tác với Leica để sản xuất P9 và P9 Plus. Rõ ràng, các nhà sản xuất khác cũng cần phải xem lại chất lượng thấu kính. Bởi cảm biến và ống kính là hai yếu tố hàng đầu trong quyết định chất lượng hình ảnh.

Các nhà nghiên cứu tại đại học quốc gia Australia tạo ra các thấu kính siêu mỏng với 0.7 nanomet. Tuy nhiên, để có thể đưa vào sản xuất đại trà sẽ cần thêm thời gian để nâng cấp và hiệu chỉnh lại cho phù hợp.

Theo TechZ