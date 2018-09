Những ưu điểm của màn hình vô cực trên Galaxy S8

Màn hình vô cực Infinity Display của Galaxy S8/S8+ là bước đột phá về thiết kế và trải nghiệm người dùng của một smartphone.

Màn hình lớn, máy vẫn gọn gàng

Bộ đôi Galaxy S8/S8+ sở hữu màn hình kích thước lần lượt là 5,8 và 6,2 inch độ phân giải Quad HD+ công nghệ Super Amoled. Tỷ lệ màn hình trên diện tích mặt trước của máy đạt mức hơn 80%, có được nhờ thiết kế cong ở các cạnh giúp giảm thiểu viền màn hình.

Ngoài ra, nút Home vật lý cũng được loại bỏ, màn hình vô cực gắn kết liền mạch vào thân máy tạo ra thiết kế ấn tượng và trải nghiệm tốt hơn. Màn hình Galaxy S8 dài hơn nhưng chiều rộng không đổi so với thế hệ trước giúp việc cầm nắm bằng một tay dễ dàng hơn.

Thiết kế liền mạch

Galaxy S8 tích hợp ba phím điều hướng vào màn hình với vị trí sắp xếp tương tự các model Galaxy trước đây. Nút Home hỗ trợ cảm ứng lực, phím Back và đa nhiệm có thể tùy chỉnh màu sắc, phù hợp với màu sắc của máy và sở thích người dùng.

Camera trước, cảm ứng mống mắt và các cảm biến khác, được giảm tối đa kích thước và "giấu" sau viền phía trên màn hình - được Samsung chủ ý sơn màu đen sẫm ở toàn bộ phiên bản màu sắc. Ngoài ra, màn hình vô cực được bảo vệ bằng kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 giúp hạn chế trầy xước từ các tác động bên ngoài.

Thích hợp để giải trí

Samsung đưa ra tỷ lệ màn hình mới 18,5:9 giúp trải nghiệm xem phim tốt hơn. Lý do là hiện tại các nhà cung cấp video như Netflix đang cập nhật tỷ lệ 21:9 để hiển thị tốt hơn nội dung trên màn hình rộng hơn. Khi xem ở chế độ nằm ngang, phim phát định dạng 21:9 sẽ lấp đầy màn hình 18,5:9 của Galaxy S8, hai thanh màu đen ở trên và dưới khung hình thu nhỏ lại, tăng diện tích hiển thị lên 36% so với Galaxy S7. Công nghệ High Dynamic Range (HDR) Premium giúp giúp trải nghiệm xem phim được nâng cấp. Để tận dụng tối đa khả năng của màn hình mới, người dùng có thể tùy chọn thủ công "căn" theo chiều ngang hoặc chiều dọc nhưng vẫn duy trì được tỷ lệ video gốc.

Trải nghiệm chơi game cũng được nâng cấp nhờ màn hình vô cực. Bất kỳ trò chơi hỗ trợ chế độ toàn màn hình 18,5:9 được tự động tối ưu hóa để lấp đầy toàn bộ màn hình. Tỷ lệ khía cạnh cũng có thể được điều chỉnh bằng tay trong cài đặt Games Tools.

Giảm thao tác cuộn trang

Trải nghiệm giải trí được tối ưu, màn hình vô cực trên Galaxy S8/S8+ cũng giúp người dùng làm được nhiều việc hơn. Không gian hiển thị tăng lên cho phép người dùng xem nhiều hình ảnh hơn, đọc nhiều văn bản hơn trong một trang màn hình.

Tiếp theo, màn hình vô cực được tối ưu hóa cho khả năng đa nhiệm nhiều cửa sổ (Snap Window), đặc biệt khi nhập văn bản. Người dùng có thể gõ tin nhắn trên bàn phím đầy đủ trong khi vẫn theo dõi một bộ phim mà không xảy ra hiện tượng video bị ngừng phát giữa chừng. Snap Window của Galaxy S8/S8+ cũng giúp tăng cường khả năng đa tác vụ. Tính năng cho phép người dùng đính một nội dung, như video hay bảng giá chứng khoán, lên phía trên cùng của màn hình và tiếp tục sử dụng ứng dụng.

Các thông báo, đèn báo hay pop-up thông minh cũng giúp người dùng tập trung vào bộ phim hay trò chơi nhưng không bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Các tính năng trải nghiệm người dùng mới

Hình nền đen mặc định của màn hình Always-On có thể được tùy biến cho phép bạn bổ sung màu sắc mới. Thao tác vuốt thẳng từ màn hình chính giúp truy cập nhanh vào danh sách ứng dụng. Người dùng cũng có thể gom nhiều ứng dụng vào một thư mục bằng một động tác kéo thả. Ngoài ra, người dùng có thể nhấn và giữ một icon để mở trình đơn tùy chọn nhanh mà không phải mở ứng dụng.

Danh sách nhạc chuông của Galaxy S8/S8+ cũng được bổ sung thêm, bên cạnh đó, nhạc chuông đặc trưng của Samsung "Over the Horizon" được cập nhật phiên bản mới. Được phối lại và thu âm bởi người chiến thắng giải Grammy, Jacob Collier, "Over the Horizon" năm 2017 có phong cách nhạc jazz, pop và dance để tạo ra một giai điệu trẻ trung và sáng tạo.