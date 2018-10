Những tính năng ít người biết trên Galaxy Note 9

Người dùng có thể tăng chất lượng âm thanh qua tai nghe, kích hoạt tính năng tự động bật Wi-Fi ở nơi quen thuộc.

1. Tăng chất lượng âm thanh qua tai nghe

Loa ngoài trên Galaxy Note 9 được đánh giá đầu bảng trong các smartphone hiện nay. Dù vậy, âm thanh từ điện thoại Samsung còn tốt hơn nếu sử dụng tai nghe. Khi cắm tai nghe vào Galaxy Note 9, tùy chọn UHQ upscaler xuất hiện. Bạn kích hoạt tính năng này giúp âm thanh sắc nét hơn nhờ được nâng cấp lên 32-bit. Dù không thể sửa file âm thanh chất lượng quá thấp, tính năng UHQ upscaler có thể giúp một nguồn âm thanh tăng chất lượng lên rất nhiều.

Vào Setting > Sound and vibration > Sound quality and effects > UHQ upscaler > Bit upscalling.

2. Thêm ảnh động vào màn hình Always On Display

Màn hình luôn bật của Galaxy Note 9 giúp bạn có thể theo dõi thông báo, thời gian, pin, thời tiết. Mới đây, Samsung bổ sung tính năng thêm ảnh GIF vào màn hình khóa với nhiều tùy chọn ảnh vui nhộn như vẹt, ngựa, xe đạp, bông hoa, chong chóng... Ngoài ra, bạn cũng có thể tải ảnh động theo sở thích để sử dụng.

Vào Setting > Always On Display > Setting > Add GIF.

Nếu muốn sự đơn giản, bạn có thể lựa chọn nhiều loại mặt đồng hồ hiển thị ở màn hình khó Always On Display trên Galaxy Note 9.

Vào Setting > Always On Display > Setting > Clock Style.

3. Đính ghi chú vào màn hình Always On Display

Nếu cần nhớ một điều gì quan trọng, bạn có thể viết ra và đính lên màn hình khóa của Galaxy Note 9. Bạn cần tạo ghi chú trong ứng dụng Samsung Notes > Save > Share as > Text only > Always On Display > Pin to Always On Display.

4. Tự động bật Wi-Fi ở nơi thường sử dụng

Galaxy Note 9 xác định những vị trí bạn thường sử dụng kết nối Wi-Fi để tự động bật lại kết nối. Bạn kích hoạt tính năng thông minh này bằng cách vào Setting > Connections > Wi-Fi > Advanced > Turn on Wi-Fi automatically > On.

5. Ẩn album ảnh nhạy cảm

Bạn không muốn người khác sử dụng điện thoại của mình và vô tình xem được những hình ảnh nào đó trong Album. Để tránh nguy cơ này, người dùng được cung cấp tính năng ẩn các album ảnh trong Gallery trên Galaxy Note 9. Bạn vào Gallery > Albums > Hide or unhide albums > Apply.

6. Tag người trong danh bạ vào ảnh trong Gallery

Galaxy Note 9 giúp bạn tag một người trong ảnh vào một contact trong danh bạ bất kỳ lưu trên máy. Theo đó, bạn vào Gallery > Biểu tượng hình người ở phía trên > Nhập tên từ danh bạ.