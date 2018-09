Những tính năng được mong chờ ở Android Nougat

Android N sẽ có tên gọi là Nougat, hay còn gọi là 'kẹo hạnh phúc'.

Trợ lý ảo Google Assistant cải tiến từ Google Now, dùng ứng dụng mà không cần tải về, xem nhiều ứng dụng cùng lúc trên màn hình... là những thay đổi đáng chú ý trên hệ điều hành Android Nougat.

Sau thời gian dài chờ đợi, Google mới đây chọn tên gọi cho Android N, phiên bản tiếp theo của hệ điều hành di động Android. Đúng theo truyền thống, hãng tìm kiếm vẫn tiếp tục lấy tên một loại kẹo để đặt tên cho hệ điều hành. Nếu như kẹo Marshmallow được dùng để gọi tên cho Android M, lần này, Android N sẽ có tên gọi là Nougat, hay còn gọi là "kẹo hạnh phúc".

Android N lần đầu tiên được giới thiệu hồi tháng 3, sau đó, Google tổ chức một cuộc thi để kêu gọi các fan Android lựa chọn tên gọi chính thức cho nó. Nougat là cái tên được lựa chọn và tất cả chúng ta sẽ chờ đợi nó được ra mắt trên smartphone Nexus mới mà Google giới thiệu vào mùa thu tới. Dưới đây là những tính năng đáng chờ đợi nhất trên phiên bản Android mới này.

Google Assistant

Phần mềm Assistant mới giúp bạn "nói chuyện" với thiết bị Android một cách tự nhiên hơn so với những gì có trên trợ lý ảo Google Now hiện nay. Với Assistant, bạn có thể hỏi các câu hỏi một cách tự nhiên và trợ lý sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn. Nó cũng sẽ giúp bạn làm được hàng tá công việc mà không phải "đụng tay đụng chân" như đặt chỗ tại các nhà hàng, tìm hiểu thông tin về quán ăn...

Instant Apps

Ra mắt cùng thời điểm với Android Nougat, tuy nhiên, Instant Apps tương thích với các máy Android chạy từ Jelly Bean trở về sau. Instant Apps cho phép bạn truy cập hoặc sử dụng một số ứng dụng mà không cần phải tải và cài đặt ứng dụng đó trên máy.

Cụ thể, khi bạn đang duyệt web trên mobile và click vào một đường link có Instant App liên kết ở URL, bạn có thể trải nghiệm đường link đó như một ứng dụng di động - chỉ khác là bạn không phải chờ đợi tải nó về từ Play Store. Trải nghiệm này sẽ tốt hơn nhiều so với việc sử dụng phiên bản mobile của đường link đó như trước đây, khi mà mọi thứ được tối ưu hơn, thời gian load nhanh hơn

Google nói rằng, tính năng rất phù hợp với các ứng dụng vốn có một chức năng duy nhất, như ứng dụng để trả tiền đỗ xe. Nhờ Instant Apps, bạn không phải tải về toàn bộ ứng dụng làm chiếm dụng bộ nhớ, bởi bạn cũng không có nhu cầu giữ lại ứng dụng sau khi rời khỏi điểm đỗ của mình.

Multiwindow

Multiwindow là tính năng cho phép hiển thị hai ứng dụng cùng lúc trên màn hình smartphone và tablet Android. Tính năng có trên điện thoại của Samsung và LG vài năm gần đây và với việc được Google hỗ trợ chính thức, nó sẽ có mặt trên nhiều thiết bị Android khác. Khả năng đa nhiệm này của Android Nougat rất giống với những gì Apple áp dụng trên iPad Air 2, iPad Mini 4 và iPad Pro - nhờ phiên bản iOS mới nhất của hãng là iOS 9.

Google cũng bổ sung thêm tính năng picture-in-picture cho các ứng dụng phát video, cho phép bạn vừa xem video YouTube vừa lướt được Facebook hoặc check mail khi đang xem phim qua Google Play.

Trả lời tin nhắn ngay từ thông báo notification

Google đưa tính năng này lên Android Nougat từ Android Wear - phiên bản Android chạy trên smartwatch. Theo đó, khi bạn đang lướt Facebook hay check mail mà có tin nhắn mới, một cửa sổ pop-up thông báo nhỏ sẽ hiện ra trên cùng màn hình và bạn có thể gõ câu trả lời cho tin nhắn ngay ở đó, sau đó quay trở lại lướt Facebook, check mail mà không cần phải mở ứng dụng tin nhắn ra để trả lời. iOS có tính năng này được một thời gian và có thể xem đây là sự "học hỏi" của Google từ đối thủ Apple.

Nhóm các thông báo notification

Nếu bạn có quá nhiều thông báo notification, tính năng này hứa hẹn rất hữu ích, cho phép các nhà phát triển ứng dụng nhóm các thông báo notification mà ứng dụng tạo ra để mọi thứ được "gọn gàng" hơn.

Cải tiến tính năng tiết kiệm pin Doze

Android 6.0 Marshmallow là phiên bản Android đầu tiên có tính năng Doze, giúp thiết bị tiết kiệm pin bằng cách tắt các tác vụ chạy ngầm. Nó được kích hoạt khi smartphone của bạn đang ở trạng thái chờ, tức là bạn không dùng đến ứng dụng nào, không có tác động nào trên máy. Doze on the Go cũng có chức năng tương tự, tuy nhiên, nó có thể được kích hoạt ngay cả khi máy đang ở trong trạng thái chuyển động (như khi bạn đang để máy trong túi quần) trong khi Doze trên Android Marshmallow chỉ kích hoạt khi điện thoại nằm ở trên các mặt phẳng, như mặt bàn. Nói cách khác, Android Nougat sẽ kích hoạt Doze bất kỳ khi nào bạn tắt màn hình máy.

Google hiện cũng đang phát triển Project Svelte, tính năng giúp giảm bộ nhớ mà Android cần để hoạt động, giúp các máy cấu hình yếu cũng có thể chạy "mượt mà" và hỗ trợ phiên bản Android mới nhất này cho các smartphone giá rẻ.

Night Mode

Hoàn toàn tương tự như tính năng Night Shift mà Apple tích hợp trên iOS, Night Mode được thiết kế để giúp bạn không bị mỏi mắt khi nhìn vào màn hình smartphone vào ban đêm - bằng cách bắt màn hình phát ra ánh sáng vàng thay vì ánh sáng xanh như thông thường. Ngoài ra, bạn cũng có thể điều chỉnh độ sáng và bắt màn hình phát ra màu nâu đỏ.

Google mới chỉ tiết lộ chứ chưa công bố toàn bộ các tính năng mới trên Android Nougat, bởi vậy, rất có thể hệ điều này sẽ còn có những thay đổi khác sau khi phiên bản chính thức được phát hành vào mùa thu tới. Hiện tại, Google cũng đang có chương trình dùng thử bản beta của phiên bản Android này, và bạn có thể tham gia tại đây nếu đáp ứng đủ điều kiện là sở hữu một trong số các thiết bị gồm Nexus 6P, 5X, 6, 9 và Pixel C.

Theo ICTNews