Những thói quen chạy phân khối lớn khiến xe mau hỏng

Nhiều thói quen tưởng chừng vô hại nhưng người lái xe phân khối lớn cần tránh nếu không muốn xe hư hỏng sớm.

Chạy âm côn

Hiện tượng phổ biến ở người chưa có nhiều kinh nghiệm chạy xe côn. Âm côn là cách gọi của hiện tượng vừa chạy vừa rà côn khiến cho bộ ly hợp không đóng hẳn và cũng không tách hẳn, nếu chạy trong một thời gian dài sẽ gây mòn má côn dẫn đến trượt côn và mất độ bám. Nguy hiểm hơn việc âm côn liên tục sẽ khiến bát côn bị xước và thậm chí có thể gây cháy hoặc vỡ lá côn do quá nhiệt gây mất lực kéo. Việc làm này không chỉ khiến cho chủ xe phải dắt bộ mà còn phải móc hầu bao một khoản tiền không hề nhỏ.

Kéo ga khi vừa khởi động máy

Ở một số dòng xe hiện đại có chức năng không cho phép ga khi chưa đạt đủ nhiệt độ cần thiết cho máy, cũng là để đảm bảo các chi tiết có thể được bôi trơn đầy đủ. Với hầu hết xe, thói quen nổ máy và nẹt pô hoặc chạy ngay gây hại về mọi mặt bởi khi máy còn nguội dầu nhớt chưa lưu thông, các chi tiết chưa được bôi trơn cũng như động cơ chưa đạt đủ nhiệt độ để giãn nở đều, ma sát giữa các chi tiết lúc này là lớn nhất và hao mòn theo đó cũng là lớn nhất. Nổ máy và chạy ngay sẽ khiến khối động cơ sớm xuống cấp nghiêm trọng. Một số dòng xe đặc biệt như MV Agusta, KTM hay Harley-Davidson nếu như nổ máy và kéo ga ngay khi máy còn nguội có thể khiến cho động cơ hư hại và không thể hoạt động lại được.

Đá số 'sống' khi chưa đủ tua máy

Đá số “sống” là cách gọi của việc chuyển số không dùng côn. Đây được xem là cách giữ gìn bộ côn hiệu quả nhất, đặc biệt là với những chuyến hành trình dài. Tuy nhiên đá số “sống” khi chưa đủ vòng tua thì ngược lại hoàn toàn, việc làm này khiến cho chủ nhân sớm phải thay thế hộp số do hiện tượng hóc số hay tự nhảy số do sang số không hết, cong lá số, hóc chân số khiến cho việc chuyển số gặp nhiều khó khăn. Một số người còn thực hiện đá số “sống” mà không hề có kinh nghiệm, dễ khiến hộp số hư hại nhanh nhất do vỡ bánh răng hoặc vỡ rãnh số.

Cắt côn nẹt pô liên tục

Các chuyên gia của hãng đều khuyến cáo rằng hành động này rất có hại. Đa số người dùng cũng biết vê côn thường xuyên vừa gây tốn xăng không cần thiết, vừa khiến động cơ nhanh bị quá nhiệt và dễ hao mòn các chi tiết máy. Tuy nhiên, do là thao tác thú vị, nhiều người vẫn khó bỏ thói quen này ngay cả khi biết là nó có hại cho động cơ.

Rà phanh liên tục khi xuống dốc

Thói quen không hãm số mà sử dụng phanh liên tục khi xuống dốc thường bắt gặp ở lái mới, hành động khiến cho dầu phanh trong ống nhanh bị sôi, má phanh bị quá nhiệt và chai gây mất khả năng phanh cũng như đĩa phanh tím lại và mất khả năng ma sát. Tất cả hiện tượng dẫn đến việc hệ thống phanh mất tác dụng, trở nên nghiêm trọng khi đang đổ đèo. Ngay cả khi có ABS, dùng phanh không đúng cách khi đổ nhiều dốc liên tục cũng khiến hệ thống mất tác dụng. Một số trường hợp dẫn tới cháy đĩa hay thậm chí vỡ đĩa có thể gây lộn xe rất nguy hiểm.

Theo Xe Đời Sống