Những smartphone cao cấp vừa giảm giá mạnh

Các mẫu Android cao cấp mới xuất hiện nửa đầu 2015 như S6, One M9, Z3 Plus chính hãng cũng được giảm giá từ một đến vài triệu đồng.

Samsung Galaxy S6 Edge (giảm 2,5 triệu đồng)

Dọn đường cho sự xuất hiện của Galaxy Note 5 cuối tháng 8, Samsung hạ mức niêm yết của cả hai phiên bản Galaxy S6 Edge 32GB và 64GB xuống sâu, lần lượt còn 17,5 và 18,5 triệu đồng. Ở phân khúc trên 10 triệu đồng, S6 Edge là chiếc smartphone đáng chú ý và bán tốt nhất của Samsung hiện giờ. Máy có thiết kế ấn tượng với màn hình cong ra hai mép viền.

Samsung Galaxy S6 (giảm 2,1 triệu đồng)

So với S6 Edge, Galaxy S6 thường có cấu hình không khác. Sản phẩm cũng được làm mới với thiết kế nguyên khối, sử dụng bộ khung kim loại chắc chắn và mặt kính thời trang. Tuy nhiên, màn hình phẳng truyền thống không có sức hút bằng màn hình ở S6 Edge. Bán chậm sau một thời gian xuất hiện, giá của Galaxy S6 cũng mới được Samsung giảm hai triệu đồng từ 16,6 xuống còn 14,5 triệu đồng.

HTC One M9 (giảm 1,5 triệu đồng)

Ra mắt cùng lúc với Galaxy S6 và S6 Edge khiến sức hút của One M9 giảm đi đáng kể so với M8 năm ngoái. Mức giá khởi điểm của siêu phẩm 2015 tới từ HTC tại Việt Nam cũng bị chê đắt khi từ 17,5 triệu đồng xuống còn 16 triệu đồng. Tại một số cửa hàng cỡ nhỏ và vừa, sản phẩm còn xuống dưới 14 triệu đồng. Kiểu dáng không đột phá, ít thay đổi so với M7 và M8 tiền nhiệm cùng vấn đề với chip Snapdragon 810 là những mặt chưa ổn ở One M9 năm nay.

BlackBerry Passport (giảm 1,5 triệu đồng)

Passport là mẫu BlackBerry gây ấn tượng nhất từ lúc hệ điều hành BlackBerry 10 xuất hiện. Máy sở hữu thiết kế lạ mắt, cách sử dụng độc đáo nhưng vẫn giữ bàn phím QWERTY truyền thống. Nhưng sau một thời gian dài xuất hiện, BlackBerry Passport buộc phải giảm giá xuống còn 12,5 triệu đồng để dọn chỗ cho phiên bản mới Passport Silver Edition xuất hiện.

Sony Xperia Z3 Plus (giảm 1 triệu đồng)

Theo chân Galaxy S6, tới lượt smartphone cao cấp nhất của Sony hạ giá niêm yết tới cả triệu đồng, dù thời gian xuất hiện mới gần 2 tháng. Giá của Xperia Z3 Plus được điều chỉnh giảm từ 17,99 triệu đồng xuống 16,99 triệu đồng. Cùng cảnh ngộ với One M9, mức giá chính hãng cao cùng cải tiến không nhiều khiến cho model cao cấp tới từ Sony gặp khó trước các đối thủ cạnh tranh, rơi vào cảnh ế ẩm.

Thế Tuấn