Những quan niệm sai lầm phổ biến về công nghệ

Nhiều người quan niệm không đúng về smartphone, laptop và nhiều sản phẩm công nghệ khác.

Điện thoại càng nhiều vạch sóng, chất lượng cuộc gọi càng tốt

Thực chất, số lượng vạch sóng chỉ thể hiện khoảng cách tính từ vị trí của bạn đến trạm truyền phát sóng di động gần nhất. Đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới độ mạnh yếu của tín hiệu, song chất lượng cuộc gọi sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như số lượng người đang cùng sử dụng mạng di động vào cùng thời điểm.

Mac không thể bị nhiễm virus

Trojan Flashback với 600.000 nạn nhân là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy quan niệm "Mac miễn nhiễm với mã độc" là hoàn toàn sai lầm. Tuy vậy, do Windows có lượng người dùng nói chung và lượng khách hàng doanh nghiệp nói riêng đông đảo hơn, hệ điều hành của Microsoft vẫn là đối tượng phổ biến nhất của các hacker và tội phạm mạng.

Dù sao, trong khi nguy cơ nhắm vào Mac OS là khá thấp, người dùng Mac cũng vẫn cần phải lưu ý rằng mã độc trên Mac cũng có thể gây thiệt hại không kém gì mã độc trên Windows.

Laptop khiến nam giới bị vô sinh

Nhiều nghiên cứu từng kết luận rằng laptop và cả điện thoại di động hay sóng Wi-Fi là nguy cơ khiến cho nam giới có thể bị vô sinh. Tuy vậy, khoa học cơ bản cho thấy bản thân laptop không phải là vấn đề mà nhiệt lượng sinh ra từ laptop mới là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe sinh sản của các quý ông. Lý do tự nhiên thiết kế cho tinh hoàn nằm ngoài cơ thể con người là để "giữ mát" cho tinh hoàn.

Do đó, người dùng nam giới cần tránh đặt bất kỳ vật thể nào có nhiệt độ cao lên đùi trong một thời gian dài. Hiển nhiên, laptop là đối tượng rõ ràng nhất của lời khuyên này. Nếu bạn đặt laptop lên bàn học, bạn không có gì phải lo ngại cả.

Bố cục phím QWERTY giúp gõ phím nhanh nhất

Sự trường tồn của QWERTY là một trong những minh chứng cho thấy những phát minh khoa học nhất, mới mẻ nhất vẫn có thể chịu thua trước các công nghệ cũ. Khi bàn phím DVORAK, một loại bàn phím tập trung các nguyên âm và các phụ âm thường xuyên được sử dụng nhất vào khu vực trung tâm của bàn phím nhằm giảm khoảng cách di chuyển của các ngón tay được ra mắt, con người đã trở nên quá quen thuộc với bố cục phím QWERTY.

Tuy vậy, cũng phải chỉ ra rằng sự ra đời của QWERTY cũng đánh dấu một bước tiến về công nghệ giải quyết vấn đề phím bị tắc trên các máy chữ vào cuối thế kỷ 19. Sau này, nhiều người thậm chí còn đặt ra giả thuyết rằng QWERTY được phát minh để giảm thiểu tốc độ gõ phím (nhờ đó giảm thiểu rủi ro hai phím bị tắc khi được gõ cùng lúc) của người dùng thời kỳ đó, song thực tế các vấn đề về cấu tạo của máy chữ mới là nguyên nhân thúc đẩy sự ra đời của QWERTY.

Công nghệ càng hiện đại, chất lượng càng cao

Sự ra mắt của định dạng MP3 hay thành công của iPod giúp người dùng có thể tiếp cận và lưu trữ các bản nhạc ưa thích một cách dễ dàng hơn. Tuy vậy, chất lượng của MP3 hay iPod vẫn bị coi là thấp hơn hẳn so với CD - lượng dữ liệu mất đi trong quá trình nén nhạc vẫn sẽ khiến chất lượng nhạc bị ảnh hưởng đáng kể.

Trước đó, người dùng hoài cổ cũng cho rằng đĩa than có âm thanh hay hơn hẳn CD. Lý do là bởi đĩa than cho tín hiệu analog, còn đĩa CD cần phải nhờ tới một bộ giải mã số để chuyển tín hiệu số thành tín hiệu analog. Chất lượng của các bộ giải mã kém cỏi của thời kỳ đầu tiên sau khi CD ra mắt đã giúp cho đĩa than tiếp tục trường tồn tới ngày nay.

Tương tự như vậy, chất lượng ảnh chụp của cảm biến CMOS thời kỳ đầu bị coi là kém cỏi hơn hẳn so với chất lượng cảm biến CCD trên máy ảnh số. Tuy vậy, các yếu tố quan trọng như điện năng tiêu thụ hay chu trình sản xuất dễ dàng đã giúp cho CMOS vượt mặt CCD. Trong trường hợp của đĩa than, người dùng đã nhanh chóng lựa chọn độ bền của đĩa CD để thay thế cho những chiếc đĩa than có âm thanh ấm áp, nhưng lại rất dễ hỏng nếu bị xước.

Dữ liệu bị xóa khỏi thùng rác sẽ biến mất hoàn toàn

Dữ liệu rất ít khi biến mất hoàn toàn khỏi phương tiện lưu trữ như ổ cứng, USB… Các chuyên gia dữ liệu có thể hồi phục lại dữ liệu mà bạn đã xóa "vĩnh viễn" từ ổ cứng một cách khá dễ dàng.

Chỉ nên sạc khi pin đã cạn

Với các công nghệ pin sạc xưa cũ, đây là một bí quyết tương đối đúng. Song, các loại pin sạc lithium thế hệ mới được sử dụng phổ biến trong nhiều năm gần đây đã được cải tiến để giúp người dùng có thể sạc pin một cách thoải mái mà không lo ảnh hưởng tới tuổi thọ pin. Thực tế, các bài hướng dẫn giúp tăng cường tuổi thọ pin thường đưa ra một lời khuyên rằng người dùng không nên để pin smartphone hay laptop chạm mức 0%.

Máy ảnh càng nhiều 'chấm', ảnh chụp càng đẹp

Do chất lượng ảnh chụp tương đồng với lượng ánh sáng mà cảm biến thu được, chất lượng của camera thực tế sẽ được quyết định bởi kích cỡ cảm biến. Đó là lý do máy ảnh full-frame - loại máy có cảm biến lớn nhất trong số các dòng máy ảnh người dùng cuối - là loại máy ảnh đắt tiền nhất và có chất lượng ảnh chụp tuyệt vời nhất.

Theo VnReview