Những mẫu xe cũ 7 chỗ đáng mua

Với số tiền vừa phải cho xe hơi cũ 7 chỗ phục vụ công việc, gia đình đông người, việc lựa chọn không quá khó.

Kia Carens 2009-2011 (giá khoảng 500 triệu đồng)

Với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và tiện nghi vừa đủ khiến Carens phải lòng nhiều khách hàng. Mang đậm chất xe Hàn Quốc, Kia Carens là một mẫu xe 7 chỗ gia đình được trang bị nhiều option, với mức giá trong khoảng 485-580 triệu đồng cho đời 2009-2011.

Khả năng vận hành của Carens tốt trên mọi địa hình, dễ di chuyển trong đô thị, phù hợp với nhiều chuyến đi du lịch, kèm theo chi phí bảo dưỡng, phụ tùng thay thế rẻ, khiến cho Kia Carens chiếm được khá nhiều tình cảm của người sử dụng.

Kia Carens được Thaco Trường Hải phân phối trên thị trường với hai phiên bản nhập khẩu và lắp ráp trong nước.

Toyota Innova 2008-2010 (khoảng 580 triệu đồng)

Ra đời cách đây được 5-7 năm, Innova vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong dòng xe 7 chỗ. Thiết kế ngoại thất đơn giản, dễ nhìn, không gian nội thất bên trong rộng rãi, đầy đủ tiện ích, độ bền tin cậy tạo lên sức hấp dẫn không nhỏ với người sử dụng. Không chỉ riêng Innova, bất cứ mẫu xe nào của Toyota đều được đánh giá cao về chất lượng, tiện dụng và bền bỉ.

Innova đời 2008-2010 có mức giá khoảng 480-580 triệu đồng nhưng không hề thua kém là bao so với xe đời mới. Hiệu quả sử dụng cao, Innova dễ dàng di chuyển trên mọi cung đường, mức tiêu thụ nhiên liệu không nhiều cùng chi phí sữa chữa thấp nên Innova đã tạo nên một sức hấp dẫn khá kỳ diệu cho một chiếc xe hơi 7 chỗ.

Tuy nhiên, đây là một dòng xe khá phổ biến nên khách hàng mua xe cũ cần phải kiểm tra cẩn thận, tìm hiểu kỹ lưỡng về nguồn gốc, quá trình sử dụng trước đó để tránh gặp phải những trường hợp xe cũ quá kém, xe bị mông má kém chất lượng.

Hyundai Santa Fe 2008-2009 (khoảng 700 triệu đồng)

Thuộc dòng xe thể thao SUV đa dụng 7 chỗ, Santa Fe được rất nhiều khách hàng ưa chuộng từ gia đình cho đến cơ quan. Những chiếc Santa Fe đầu tiên được nhập khẩu về Việt Nam vẫn giữ được chất lượng tốt dù thời gian sử dụng đã lâu. Tuy nhiên, với khoản tiền 600-700 triệu đồng không phải là nhiều sự lựa chọn những chiếc xe mới cùng phân khúc trong tầm giá này. Hyundai Santa Fe đời 2008-2009 sẽ đáp ứng được những gì khách hàng cần.

Những phiên bản Santa Fe đời 2008-2009 được trang bị rất nhiều tính năng tiện nghi như màn hình LCD, gương chiếu hậu chỉnh điện, camera hỗ trợ cảm biến lùi, hệ thống điều hòa độc lập hai vùng, vô-lăng tích hợp nút bấm, hệ thống giải trí kết nối iPod/MP3/AUX. Santa Fe có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 7,2 lít/100km.

Mitsubishi Grandis 2008-2010 (khoảng 700 triệu)

Mức giá khoảng 600-700 triệu đồng cho một chiếc xe cũ 7 đời không quá sâu là một cân nhắc cho người sử dụng. Mang kiểu dáng ngoại thất mới mẻ, độc đáo, không gian nội thất bên trong rộng rãi và nhiều tiện nghi phù hợp với nhiều chuyến đi xa, du lịch, công tác. Mitsubishi chú trọng đến hệ thống an toàn nhằm mang lại sự an toàn tuyệt đối cho hành khách. Xe cũng trang bị nhiều thiết bị an toàn gồm túi khí cho người lái, túi khi cho khành khách phía trước, chống bó cứng phanh ABS, trợ lực phanh khẩn cấp EBA, phân bố lực phanh điện tử EBD, tự động cân bằng điện tử ESP.

Mitsubishi mang lại cho người sử dụng một cái nhìn mới về phân khúc xe 7 chỗ, từ kiểu dáng thiết kế, đến nội thất bên trong, sự an toàn khi vận hành.

Ford Everest 2009 (khoảng 600 triệu đồng)

Xe Ford Everest cũ đời 2009 cũng rất được cân nhắc khi chọn mua xe cũ. Không nằm trong phân khúc nhưng Everest cũng là đối thủ nặng ký với dòng xe 7 chỗ giá rẻ của Toyota Innova.

Everest được đánh giá cao về cả thiết kế ngoại thất và nội thất tiện dụng bên trong. Xe vận hành tương đối ổn định, phù hợp mọi điều kiện địa hình khó bởi khoảng sáng gầm xe lớn, bên cạnh đó Everest còn có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm đáng kể.

Phụ kiện thay thế của Everest khá dễ dàng, chi phí bảo dưỡng không cao, nhưng điểm đáng để khách hàng lăn tăn nhất là giá thành phụ tùng của hãng Ford khá đắt đỏ so với các dòng xe hơi cũ phổ thông.

Mazda 5 2009-2010 (khoảng 700 triệu đồng)

Được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, Mazda 5 đặc biệt quan tâm đến sự an toàn cho hành khách. Sở hữu thiết kế đơn giản, đúng chất xe MPV, không gian bên trong rộng rãi, xe trang bị nhiều thiết bị cơ bản như: ghế nỉ, cửa sổ trời, màn hình LCD, hệ thống giải trí CD/MP3, điều hòa hai vùng độc lập.

Ngoài ra, một số tính năng tiêu chuẩn được trang bị trên Mazda5 gồm túi khí, chốt cửa an toàn, khóa cửa tự động, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ ực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh khan cấp EBA, cân bằng điện tử ESP…

Với mức giá khoảng chừng 600-700 triệu đồng để mua một chiếc xe hơi cũ 7 chỗ cho gia đình, Mazda 5 hoàn toàn xứng đáng.

Theo ICTNews