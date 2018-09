Những mẫu xe bất ngờ 'thoát' tháng Ngâu

Kia Morning, Toyota Camry, Mazda 6 hay Honda CR-V có mức tăng trưởng trong tháng 7 âm lịch.

Trong khi toàn thị trường ôtô Việt Nam tụt dốc bởi tâm lý ngại mua xe trong tháng Ngâu, một vài mẫu xe đã bất ngờ tăng tốc để đạt lượng tiêu thụ ấn tượng trong tháng 8. Cái tên nổi bật nhất phải kể tới Kia Morning khi đạt kết quả 785 xe, tăng 25% so với tháng trước. Qua đó, mẫu xe do Trường Hải phân phối tăng một bậc trong top 10 xe bán chạy của tháng 8, đẩy bớt một xe của Toyota Việt Nam khỏi top ba.

Kể từ khi bước chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2008 theo dạng lắp ráp, Kia Morning nhanh chóng đạt lượng tiêu thụ ổn định ở mức cao nhờ giá rẻ và thuộc phân khúc hạng trung. Giá bán của Kia Moring từ 323-417 triệu đồng.

Cùng có mức tăng trưởng trong tháng Ngâu là Toyota Camry. Với 519 xe bán ra, mẫu sedan hạng D của nhà sản xuất Nhật Bản đã leo hai bậc để lọt top 5 - vị trí mà lâu rồi Camry đánh mất do thời gian chờ ra mẫu mới và chịu sức ép từ Mazda6 hay chính “người anh em” Altis.

Chính Mazda6 cũng tăng trưởng trong tháng Ngâu khi bán cao hơn tháng trước 29 chiếc, đạt 205 chiếc. Tính từ đầu năm, đã có tổng cộng 1.512 chiếc Mazda6 được tiêu thụ tại Việt Nam. Trong đó, miền Bắc mua nhiều nhất với 818 chiếc. Theo sau là miền Nam và miền Trung với kết quả lần lượt là 589 và 105 xe.

Cuối cùng, với mức tăng khiêm tốn 9 chiếc, Honda CR-V cũng thoát tháng cô hồn. Nhưng kết quả đó cũng đủ giúp mẫu crossover 5 chỗ của Honda Việt Nam tiếp tục xếp trên đối thủ Mazda CX-5. Xét cả 8 tháng đầu năm, hai cái tên này cũng đang bám đuổi nhau một cách quyết liệt khi CR-V dành về 2.791 khách còn CX-5 theo sau với con số 2.713.

Dù hơn phân nửa thời gian trùng với tháng 7 âm lịch nhưng trong tháng 8 vừa qua, thị trường ôtô Việt Nam vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng tăng thứ 29 liên tiếp. Theo báo cáo của VAMA - Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, trong tháng vừa qua, toàn thị trường ôtô đạt 18.236 chiếc, giảm 10% so với tháng 7 nhưng tăng tới 45% so với cùng kỳ. Trong đó, bao gồm 10.309 xe du lịch; 7.168 xe thương mại và 759 xe chuyên dụng.

Cũng trong báo cáo cho thấy lượng tiêu thụ xe du lịch giảm 11,5%, xe thương mại giảm 8,8% và xe chuyên dụng giảm 9,6% so với tháng trước. Xe lắp ráp trong nước đạt 13.516 xe, giảm 10% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.732 xe, giảm 11% so với tháng trước.

Như vậy, với tháng 8 vẫn đạt tăng trưởng so với cùng kỳ, thị trường ôtô Việt Nam tiếp tục kỳ tích tháng thứ 29 “thuận buồm xuôi gió”. Trên bảng kết quả tăng trưởng, gần như tất cả thành viên VAMA đều đạt chỉ số “dương”.

Trường Hải vẫn vững vàng ngôi vị dẫn đầu thị trường trong tháng qua với 6.401 xe bán ra (gồm xe tải, buýt, Kia, Mazda, Peugeot), giảm 6% so với tháng trước đó nhưng tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Xếp thứ hai là thương hiệu Toyota với 3.893 chiếc, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng, đã có 31.475 chiếc Toyota bán ra tại Việt Nam, tăng 31% so với cùng kỳ.

Các vị trí tiếp theo gồm Ford (1.353 xe, tăng trưởng 8,4%), Isuzu (566 xe, tăng trưởng 3,5%), Hino (518 xe, tăng trưởng 3,2%), GM Việt Nam (478 xe, tăng trưởng 3%), Honda (464 xe, tăng trưởng 2,9%)…

