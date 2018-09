Những mẫu ôtô giảm giá nhiều nhất trong tháng Ngâu

Tháng 9, thị trường ôtô Việt Nam đón nhận đợt giảm giá xe ào ạt từ các hãng, nối tiếp nhiều tháng trước đó.

Tháng 9 có tới 19 ngày rơi vào tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng Ngâu, vốn bị người dân cho là kém may mắn nên hạn chế mua bán tài sản lớn. Điểm khác biệt ở thị trường ôtô năm nay là các đợt "sóng" giảm giá xe bắt đầu cao trào từ đầu hè và có dấu hiệu "chạy đua" từ tháng 8 khi Honda Việt Nam nhập cuộc, niêm yết giá thay đổi trên toàn bộ dòng ôtô từ ngày 8/8. Chính vì vậy, cùng với những "gương mặt" thân quen trong làng "hạ giá" như Trường Hải, Toyota, Ford, nay có thêm các hãng như Honda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Chevrolet... tạo nên bức tranh sôi động mùa khuyến mãi, khiến khách hàng "hoa mắt" khi lựa chọn.

Đa số thương hiệu ôtô hiện đều duy trì mức giảm giá từ vài triệu cho tới hàng chục triệu đồng với những mẫu xe không quá "hot", riêng một số mẫu xe có mức giảm vài trăm triệu thuộc vào trường hợp đặc biệt theo chính sách của hãng xe. Dưới đây là top 5 trường hợp giảm giá "khủng" nhất tháng 9.

1. Honda CR-V (giảm 250 triệu đồng)

Tốn nhiều giấy mực và gây nhiều tranh luận nhất chính là crossover SUV nhà Honda. Bắt đầu từ ngày 1/9, theo kế hoạch kéo dài đết hết tháng nhưng chương trình khuyến mại giảm giá và tặng xe SH của Honda Việt Nam cho khách mua CR-V 2.0 và 2.4L phải nhanh chóng kết thúc sau đó 6 ngày vì vượt quá dự đoán của nhà phân phối.

Trước đó, từ ngày 8/8, liên doanh Nhật Bản điều chỉnh giá bán của CR-V theo chiều hướng giảm "khủng" từ 110-170 triệu đồng. Như vậy, cộng với đợt khuyến mại mới trong tháng 9, giá trị giảm giá của CR-V lên đến trên 250 triệu đồng (giá SH125i ABS trên thị trường đang chênh giá từ 2,4 đến 4 triệu đồng). Sức hấp dẫn khiến lượng đơn đặt hàng tăng vọt, gây nên tình trạng cung vượt quá cầu, khiến nhiều khách hàng rơi vào tình cảnh đặt cọc nhưng vẫn bị hủy cọc vì đại lý hết xe.

CR-V hiện được bán ra thị trường Việt Nam với ba phiên bản gồm 2.0AT, 2.4AT thường và 2.4AT bản cao cấp. Tất cả đều đi cùng hộp số tự động 5 cấp. Giá mới áp dụng sau ngày 8/8 là từ 898 triệu đến 1,028 tỷ đồng. Dự kiến sau đợt "vét" hết hàng tồn, Honda Việt Nam ra mắt CR-V thế hệ mới được nhập khẩu từ Thái Lan, đồng thời dây chuyền lắp xe của hãng chỉ còn dùng cho mẫu City.

2. Mitsubishi Outlander (giảm 220 triệu đồng)

Trong tháng 9, Mitsubishi tiếp bước Honda "gây bão" thị trường bằng việc giảm giá tới 220 triệu đồng đối với mẫu SUV Outlander. Trong ba phiên bản của Outlander, bản 2.0 STD có giá bán chỉ 755 triệu đồng. So với giá bán lẻ đề xuất 975 triệu đồng, mức giảm này là 220 triệu đồng. Hai bản còn lại là 2.0 CVT và 2.4 CVT đều được giảm 117 triệu đồng và có giá bán lẻ mới lần lượt là 1,006 tỷ và 1,158 tỷ đồng.

Outlander nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, được trang bị hai lựa chọn động cơ MIVEC 2.0L hoặc 2.4L kết hợp hệ dẫn động cầu trước hoặc hai cầu cùng hộp số vô cấp CVT. Bản 2.0L có công suất tối đa 145 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.200 vòng/phút, trong khi bản 2.4L có công suất 167 mã lực và mô-men xoắn 222 Nm.

3. Honda Accord (giảm 192 triệu đồng)

Tháng 8, mẫu sedan cỡ D của Honda là Accord có lượng bán khả quan là 50 chiếc, tốt hơn nhiều so với tháng trước đó chỉ bán được 17 chiếc. Nguyên nhân có được là nhờ sự điều chỉnh giá bán từ ngày 8/8, theo đó giá xe giảm gần 200 triệu đồng.

Accord bán tại Việt Nam hiện là phiên bản mới nhất của thế hệ thứ 9, ra mắt vào tháng 5/2016. Việc giá bán thay đổi từ tháng 8/8 theo mức giảm tới 192 triệu đồng (xuống còn 1,198 tỷ đồng) cho bản 2.4L duy nhất giúp Accord cạnh tranh được về giá so với các đối thủ Toyota Camry hay Mazda 6.

Accord 2016 trang bị động cơ I4 2.4L i-VTEC công nghệ Earth Dreams áp dụng cấu trúc mới và trọng lượng giảm 4,5%, mức tiêu hao nhiên liệu được cải thiện đáng kể. Động cơ có công suất cực đại 173 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 225Nm tại 4.000 vòng/phút.

4. Mitsubishi Pajero Sport (giảm 180 triệu đồng)

Mitsubishi Motors Việt Nam cho biết áp dụng mức giá giảm đặc biệt đến hết tháng 9. Với mức giảm 180 triệu đồng cho bản 4x4 AT và giảm 156 triệu đồng cho bản 4x2 AT, giá ưu đãi của bản 4x4 AT là 1,358 tỷ đồng và bản 4x2 AT là 1,199 tỷ đồng. Trước khi giảm, giá của All-New Pajero Sport bản 4x4 AT có giá 1,538 tỷ đồng và bản 4x2 AT có giá 1,355 tỷ đồng.

All-New Pajero Sport là mẫu xe ưu việt đầu bảng trong phân khúc SUV 7 chỗ ở tầm giá từ 1,1 tỷ đến 1,4 tỷ đồng, khi xét đến các đặc tính kỹ thuật, trang bị công nghệ, tiện nghi và vận hành. Xe sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ 220 mã lực, hộp số 8 cấp cùng hệ truyền động Super Select hai cầu ấn tượng.

5. Suzuki Swift (giảm 110 triệu đồng)

Cái tên Suzuki khá hiếm hoi xuất hiện trong các cuộc đua giảm giá bán xe, nhưng nay đều đặn "lên sóng" kể từ trước, trong và sau tháng Ngâu. Suzuki giảm giá hàng loạt mẫu xe đang kinh doanh với mức giảm khá nhiều. Vitara, Ertiga và Swift với mức giảm từ 50-110 triệu đồng. Trong tháng 9, mẫu sedan cỡ B là Ciaz lần đầu tung khuyến mãi giảm tới 92 triệu đồng, trừ thẳng vào giá bán cũ là 580 triệu đồng.

Với mức giảm 110 triệu đồng, Suzuki Swift giảm đáng kể từ mức niêm yết 569 triệu đồng, giúp khoảng cách giá rút ngắn với những mẫu xe vốn trước đây được coi là "chiếu dưới" như Kia Morning, Hyundai Grand i10 và rẻ ngang ngửa Mitsubishi Mirage.

Swift vốn là dòng xe nhỏ gọn phong cách trẻ, thiết kế đơn giản mà đẹp mắt, uyển chuyển năng động. Xe được trang bị động cơ I4 1.4L đạt công suất 94 mã lực (70kW) tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 130Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. Động cơ có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình kết hợp chỉ 6,1 lít/100km và mức 5,06 lít/100km khi đi ngoài đô thị.

Còn rất nhiều cái tên khác trong làng ôtô đang duy trì giảm giá bán, trong đó điển hình nhất vẫn là Mazda, Kia của Trường Hải, Toyota, Ford, Chevrolet...với mức giảm tiền từ dưới 10 triệu đồng cho đến hàng chục triệu.

Theo Xe Đời Sống