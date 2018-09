Những lựa chọn giá rẻ, sẵn sàng thay thế Note 4

Mức giá chưa bằng một nửa, các phablet khác có thể đáp ứng phần nào nhu cầu của người dùng với từng thế mạnh riêng.

1. HTC One Max (giá 8,29 triệu đồng, tham khảo tại Hoàng Hà Mobile)

Máy có thiết kế sang trọng đẹp mắt với màn hình lớn FullHD 5,9 inch hiển thị sắc nét. One Max sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip xử lý Snapdragon 600, cùng tính năng nhận diện vân tay thời thượng. Smartphone của HTC chạy Android KitKat mới nhất cùng giao diện Sense 5.5 thông minh và nhiều cải tiến.

One Max sở hữu công nghệ camera UltraPixel của HTC cho khả năng chụp hình thiếu sáng tốt. Bộ loa BoomSound cao cấp giúp chức năng giải trí thêm hoàn hảo. So với Note 4, One Max "thua thiệt" khi không được trang bị bút cảm ứng.

2. Philips Xenium I928 (7,9 triệu đồng)

I928 sở hữu màn hình 6 inch độ phân giải FullHD. Điểm ấn tượng ở phablet này là viền màn hình cong 2.5D giống Note 4 cho phép hiện thị với góc nhìn rộng hơn. Smarphone của công ty Hà Lan có độ mỏng 7,9 mm, ấn tượng hơn so với con số 8,5 mm của Note 4. Viên pin 3.000 mAh cùng công nghệ quản lý pin Xenium giúp thời gian sử dụng máy ấn tượng.

Về cấu hình, Xenium I928 trang bị bộ vi xử lý 8 lõi tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB, hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ microSD, chạy hệ điều hành Android KitKat mới nhất. Máy bán kèm quà tặng smartcover chuyên dụng và tai nghe in-ear.

3. Lenovo K900 (6 triệu đồng)

Máy siêu mỏng 6,9 mm, thiết kế khỏe khoắn, sang trọng với màu kim loại. Chất liệu vỏ cao cấp cũng là điểm ấn tượng của K900. Phablet sở hữu màn hình 5,5 inch FullHD cho hình ảnh trung thực, sắc nét. K900 sử dụng bộ xử lý hai nhân hiệu suất cao Intel Atom Z2580, chạy hệ điều hành Android 4.2 Jelly Bean.

4. Gionee Elife E7 (6 triệu đồng)

Điểm mạnh của máy là thiết kế nguyên khối cùng camera sau chất lượng cao, độ phân giải 16 megapixel. Máy ảnh trước 8 "mê" cho hình ảnh selfie chất lượng cao. Ngoài ra, Elife E7 trang bị cấu hình khủng với màn hình 5,5 inch FullHD, vi xử lý Snapdragon 800, RAM 2 GB. Tính năng Smart Gesture với 5 tính năng thông minh rất hữu ích cho người dùng.

5. LG G3 Stylus (5,89 triệu đồng)

Là bản thu gọn của G3 đẳng cấp, G3 Stylus sở hữu cấu hình và màn hình có đôi phần thua kém đàn anh. Tuy nhiên, với mức giá mềm cùng với bút Stylus sang trọng và thiết kế khá thanh lịch, sản phẩm hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị, hấp dẫn cho người dùng trải nghiệm. Knock Code là tính năng đắt giá, như đặc sản của LG. Người dùng chỉ cần gõ hai lần vào màn hình để lặp tức mở khóa màn hình. Đồng thời, bạn cũng có thể mã hóa bằng các thao tác gõ 2-8 lần.

Máy có màn hình 5,5 inch, vi xử lý lõi tứ tốc độ 1,3 GHz, RAM 1 GB, camera sau 13 megapixel và dung lượng pin 3.000 mAh.

Trọng Nghĩa