Những lỗi khó chịu của iPhone 6S

Được bán ra chưa đầy một tháng, bộ đôi smartphone Apple gặp không ít vấn đề khiến người dùng phàn nàn.

1. Máy quá nóng

Một số người dùng phàn nàn về việc iPhone bị quá nóng khi sử dụng. Thậm chí, khi sử dụng camera để chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng một thời gian thiết bị còn đưa ra thông báo về việc không hỗ trợ kích hoạt đèn flash LED và cần chờ iPhone hạ nhiệt để sử dụng.

Nguyên nhân của vấn đề trên chưa xác định được chính xác từ phần cứng hay phần mềm. Tuy nhiên, người dùng có thể kiểm tra các ứng dụng cài trên iPhone 6S bằng cách vào Settings > Battery. Nếu có phần mềm nào trong danh sách Battery Usage chiếm 35-40% nhưng lại ít dùng đến, hãy tắt ứng dụng ở chế độ chạy ngầm hoặc gỡ bỏ.

2. Chip Samsung gây tốn pin hơn chip TSMC

iPhone 6S Plus sử dụng hai loại chip A9 khác nhau khiến cho người dùng hoài nghi do bất nhất. Một người dùng trên Reddit có tên raydizzle đăng tải hai hình ảnh cho thấy hai iPhone 6S Plus sử dụng hai loại chip A9 khác nhau có cách biệt về thời lượng pin đáng kể thông qua chạy benchmark GeekBench nhiều lần. Chip A9 do Samsung sản xuất trên tiến trình 14 nm được cho là sẽ mát và ít tốn pin hơn chip A9 do TSMC trên tiến trình 16 nm. Về lý thuyết, transistor nhỏ hơn sẽ dùng ít điện hơn thực kết quả benchmark lại cho thấy điều ngược lại, cụ thể mẫu 6S Plus dùng chip TSMC của người dùng này có thời lượng lên đến gần 8 giờ. Trong khi bản dùng chip Samsung chỉ nhỉnh hơn 6 giờ. Khoảng cách chênh lệch đến gần 20%.

Giữa lúc dư luận xôn xao về việc chip A9 do TSMC sản xuất cho thời gian dùng pin lâu hơn so với chip do Samsung đảm nhiệm, Apple phải lên tiếng trấn an người dùng. Hãng cho rằng "một số bài thử nghiệm cho bộ vi xử lý hoạt động với khối lượng công việc nặng liên tục đến khi cạn pin. Cách này không giống như điều kiện sử dụng thực tế của khách hàng, ít có ai sử dụng điện thoại ở công suất hoạt động cao nhất của CPU trong một thời gian dài. Thử nghiệm của chúng tôi và dữ liệu từ khách hàng cho thấy sự chênh lệch chỉ khoảng 2-3%".

3. Touch ID bị nóng bất thường

Nhiều người dùng phàn nàn trên diễn đàn hỗ trợ của Apple về tình trạng nóng bất thường của cảm biến Touch ID. Theo đó, khi bật iPhone 6S, màn hình chuyển đen và vị trí cảm biến Touch ID trên nút Home cho cảm giác rất nóng. Vấn đề có thể được giải quyết tạm thời bằng cách giữ nút Home và nút nguồn khoảng 10 giây để reset lại điện thoại trước khi chờ bản cập nhật cũng như những phản hồi mới nhất từ Apple.

4. 3D Touch trục trặc

Khi sử dụng trình duyệt Safari và 3D Touch, người dùng không thể mở được các liên kết. Nhưng giống với lỗi quá nhiệt trên Touch ID, người dùng có thể reset lại máy để giải quyết vấn đề.

Màn hình cảm ứng lực là một trong những cải tiến lớn trên iPhone 6S. Tuy nhiên tính năng này đôi khi không hoạt động và nhận nhiều phàn nàn từ phía khách hàng. Theo BGR, nguyên nhân đến từ phần cứng bên trong thiết bị, do đó cách khắc phục duy nhất là mang máy đến trung tâm bảo hành của Apple.

Tuy nhiên trước đó, người dùng hãy chắc chắn rằng iPhone 6S của bạn đã được bật tính năng 3D Touch. Kiểm tra bằng cách vào Settings > General > Accessibility > 3D Touch và đảm bảo nó không bị vô hiệu hóa. Sau đó bạn ra màn hình chính rồi nhấn mạnh vào một số icon như Phone, Photo... để xem máy có hiện menu phụ không.

5. Loa rè, âm thanh biến dạng

Tình trạng loa của iPhone 6S bị phản ánh là kém hơn, âm thanh bị biến dạng và có hiện tượng rè. Một số người dùng nhận thấy tình trạng méo tiếng khi âm thanh phát ra loa ngoài, chẳng hạn như các thông báo mới có âm báo "siêu to". Hiện chưa rõ vấn đề này thuộc về phần cứng hay phần mềm, một vài người tin rằng đây là lỗi phần mềm khi khôi phục dữ liệu backup từ iPhone đời cũ, số khác lại cho rằng loa iPhone 6S và 6S Plus có chất lượng kém hơn so với model tiền nhiệm. Trang 9to5Mac nhận thấy iPhone 6S Plus có "biểu hiện kỳ cục" với ứng dụng Phone, đôi lúc bật các âm báo gọi đến hoặc nhạc chuông sai loa, sai âm lượng.

6. Lỗi tự tắt khi cập nhật lên iOS 9.0.2

Một số người dùng báo cáo rằng iPhone 6S và 6S Plus của họ gặp rắc rối sau khi cập nhật lên phiên bản iOS 9.0.2. Một số người dùng gặp phải tình trạng thiết bị tự dưng tắt ngóm dù pin vẫn còn. Hiện chưa có lời giải thích xác đáng nào về nguyên nhân gây ra lỗi, cũng như giải pháp khắc phục. Cách duy nhất để khắc phục là người dùng phải khởi động lại thiết bị.

Một bản cập nhật có thể được Apple phát hành trong thời gian tới để khắc phục vấn đề này. Một số ý kiến cho rằng lỗi trên có thể được gây ra bởi lỗi sao lưu iCloud. iOS 9.0.2 được phát hành ngay sau khi Apple khắc phục một số lỗi iCloud ngăn cản các nhà phát triển từ lợi dụng App Thinning.

Theo VnReview