Những game không thể bỏ qua khi dùng iPad

iPad mang đến phút giải trí thư giãn với trò chơi cùng các tựa game nổi tiếng trong từng thể loại.

Trước đây, các tựa game hay thường xuất hiện trên PC hoặc máy tính cá nhân với hệ thống nút bấm rộng rãi cùng cấu hình tùy biến rất cao. Song sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp di động đã khiến những thiết bị nhỏ bé có khả năng giải trí đỉnh cao. Diện tích tương tác tương đối thoải mái cùng những thao tác tay riêng biệt được cung cấp thông qua màn hình cảm ứng.

iPad sở hữu một màn hình độ phân giải cao với kích thước lớn cho chất lượng giải trí rất tốt. Hệ sinh thái game trên iPad rất đa dạng. Hàng chục nghìn game với nhiều thể loại khác nhau từ phiêu lưu (adventure), hành động (action), thể thao (sports), game nhập vai (role-playing), chiến lược (strategy), flatform, ghép hình (puzzle). Dưới đây là những game theo từng thể loại mà bạn không thể bỏ qua khi sở hữu iPad.

Adventure - Phiêu lưu

1.Device 6

2.Myst

3.Superbrothers: Sword & Sworcery EP

4.Minecraft

5.Year Walk

6.Walking Dead: The Game

7.Botanicula

8.80 Days

9.Badland

10.Terraria

Action - Hành động

1. N.O.V.A 3: Near Orbit Vanguard Alliance

2. Geometry Dash

3. Alto’s Adventure

4. Jetpack Joyride

5. Draw Rider

6. Tiny Wings

7. Street Fighter IV Volt

8. LEGO Star Wars

9. Metal Slug 3

10. Micro Battles

Sport - Thể thao

1. Table Tennis Touch

2. First Touch Soccer 15

3. Ridiculous Fishing

4. Asphalt 8: Airborne

5. Super Stickman Golf 2

6. Real Racing 3

7. NFL Kicker 15

8. Impossible Road

9. Touch Grind Skate 2

10. Football Heroes 2015

Role-Playing - Nhập vai

1. Star Wars: Knights of the Old Republic

2. 100 Rogues

3. Bastion

4. Final Fantasy IV

5. Banner Saga

6. Mage Gauntlet

7. Dark Meadow

8. Castle of Illusion

9. Infinity Blade III

10. A Dark Room

Strategy - Chiến lược

1. Blackbar

2. Frogger

3. Autumn Dynasty Warlords

4. Plague Inc.

5. XCOM: Enemy Within

6. Spaceteam

7. rymdkapsel

8. Clash of Clans

9. Anomaly 2

10. Five Nights at Freddy’s 3

Flatform - Nhảy

1. Limbo

2. Sonic CD

3. Rayman Jungle Run

4. Super Crate Box

5. Mikey Shorts

6. Thomas Was Alone

7. Leo’s Fortune

8. Penumbear

9. Mutant Mudds

10. NyxQuest HD

Puzzle - Xếp hình

1. Monument Valley

2. Blek

3. Peggle Classic HD

4. Ending

5. KAMI

6. Adventure Xpress

7. World of Goo

8. Pocket Planes

9. Hearthstone: Heroes of Warcraft

10. FTL: Faster Than Light

Theo TechZ