Những điểm ấn tượng của Galaxy Note 7

Với thiết kế độc đáo, chất liệu cao cấp, màn hình cong đối xứng, Galaxy Note 7 cũng sở hữu nhiều tính năng ấn tượng.

Samsung vừa trình làng Galaxy Note 7 ngày 2/8 tại New York. Siêu phẩm đại diện cho tinh thần tiên phong dẫn đầu xu hướng của hãng với tính năng ưu việt, tạo nên chuẩn mực mới cho thiết bị smartphone màn hình lớn.

Bút S Pen cải tiến

S Pen của Galaxy Note 7 là công cụ để người dùng ghi lại ngay những ý tưởng từ những khoảnh khắc trong cuộc sống bằng việc sử dụng chức năng ghi chú trên màn hình khoá Sceen off memo và lưu các ghi chú này ngay trên màn hình luôn hiển thị Always On thay vì phải mở khóa màn hình.

Bút S Pen cũng cho phép người dùng dễ dàng tạo ra và chia sẻ hình ảnh động GIF chất sáng tạo thông qua chức năng Smart Select. Trong khi đó, giao diện Air Command được làm mới, đi kèm hai tính năng Magnify và Translate giúp người dùng dễ dàng phóng to trên màn hình hoặc chuyển đổi ngôn ngữ chỉ đơn giản bằng việc giữ và rê bút S Pen. Người dùng tận dụng được tất cả tính năng đáng giá của S Pen với Samsung Notes, nơi tích hợp các công cụ từ ghi chú, phác thảo đến chỉnh sửa ghi chú.

Bút S Pen mới sử dụng dễ dàng và chính xác đến từng chi tiết, có độ chính xác cao bởi thiết kế mới nhất với đầu bút nhỏ hơn 0,7mm. Cảm ứng với lực viết nhạy hơn khiến bút S Pen đem lại trải nghiệm không khác gì bút thật. Với tiêu chuẩn IP68, bút S Pen của Galaxy Note 7 có khả năng kháng nước giúp người dùng có thể ghi lại những suy nghĩ của mình ở bất cứ nơi nào mà hầu như không bị gián đoạn, ngay cả khi màn hình dính nước.

Mở khóa bằng mống mắt

Đi kèm nền tảng bảo mật tiên phong là Samsung Knox, Galaxy Note 7 được trang bị lớp bảo mật riêng tư cao cấp với phương thức bảo mật sinh trắc học bao gồm công nghệ quét dấu vân tay và nhận dạng mống mắt mới. Galaxy Note 7 đem đến những lựa chọn bảo mật đa dạng hơn để có thể tùy nghi chuyển đổi theo ý thích và ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.

Ngoài ra, Galaxy Note 7 luôn giúp cho người dùng an tâm khi sử dụng thiết bị với Secure Folder, một thư mục riêng được trang bị thêm một lớp bảo mật để lưu giữ những thông tin cá nhân và riêng tư một cách an toàn nhất. Công nghệ nhận dạng mống mắt sẽ được dùng để chứng thực an toàn những lệnh giao dịch thực hiện bằng Samsung Pay. Hơn thế nữa, Samsung Pass được hỗ trợ trên Galaxy Note 7 cũng trang bị bảo mật quét dấu vân tay hoặc nhận dạng mống mắt trên nhiều ứng dụng và dịch vụ khác.

Phục vụ giải trí

Điện thoại gần như là một vật bất ly thân của người dùng ngày nay. Với màn hình cong 5,7 inch với độ phân giải QHD Super Amoled, Galaxy Note 7 luôn sẵn sàng với khả năng phát video với dải tương phản mở rộng HDR, đem đến trải nghiệm điện ảnh sống động, trong đó các gam màu sáng sáng hơn trong khi những tông màu tối lại có độ đậm nét hơn. Điều này đảm bảo người dùng được tiếp cận với những trải nghiệm hoàn toàn giống với tiêu chuẩn của các nhà làm phim. Galaxy Note 7 đi kèm gói Game Pack thông qua Google Play, mang lại cho người dùng các game hàng đầu, quy trình sử dụng mã ưu đãi dễ dàng hơn và nhiều tiện tích mới hơn.

Khi kết hợp Galaxy Note 7 cùng chiếc kính thực tế ảo Gear VR mới sử dụng nền tảng Oculus, người dùng có thể trải nghiệm thực tế ảo cao cấp ở bất cứ nơi nào. Với chất lượng màn hình hiển thị tốt cùng công nghệ Super Amoled và bộ vi xử lý mạnh, Galaxy Note 7 đem tới một trải nghiệm ấn tượng. Thư viện nội dung trực tuyến rộng lớn và ngày càng phát triển với các ứng dụng, hình ảnh, trò chơi giúp người dùng luôn là trung tâm của các hoạt động.

Với những ai thích xây dựng nội dung số và đưa những người xung quanh cùng trải nghiệm những chân trời mới, Galaxy Note7 còn hỗ trợ kết nối với camera Gear 360, với độ phân giải 3.840 x 1.920 pixel, giúp người dùng có thể chụp và chia sẻ video 360 độ riêng của họ trên mọi hành trình. Những nội dung này có thể được chia sẻ với bạn bè thông qua các nền tảng khác như YouTube 360 và Facebook, hoặc tái hiện với những khoảnh khắc sinh động bằng Gear VR.

Thiết kế tinh xảo

Mỗi cạnh, mỗi bề mặt và mỗi chi tiết ngoại hình của chiếc smartphone này đều được cải tiến để việc điều khiển được thoải mái và dễ dàng, sử dụng bằng một tay thuận tiện và duy trì được đồ bền với kính Corning Gorilla Glass 5. Dù sở hữu kích thước màn hình lớn, Galaxy Note 7 vẫn giữ được độ mỏng và nhẹ cùng màn hình cong 3D đối xứng và cân bằng ôm tràn hai cạnh, đem lại cho người dùng cảm giác thích thú. Galaxy Note7 cũng có tính năng Edge Panel mạnh mẽ với thao tác - một - chạm để truy cập vào các ứng dụng, tin tức và các chức năng trên máy.

Galaxy Note 7 thừa hưởng máy ảnh cao cấp từng làm mưa làm gió từ Galaxy S7 và Galaxy S7 edge, cho phép người sử dụng lưu lại những khoảnh khắc quan trọng với màu sắc thật như cuộc sống. Các công nghệ như cảm biến kép dual-pixel, khẩu độ rộng và tự động lấy nét nhanh chóng kết hợp với nhau để tạo nên những bức ảnh sắc nét và đẹp ngất ngây ngay cả trong môi trường thiếu sáng.

Ngoài bộ nhớ trong 64GB, Galaxy Note 7 cho phép mở rộng khả năng lưu trữ với thẻ nhớ microSD được hỗ trợ đến 256GB. Máy trang bị pin 3.500mAh, được quản lý dễ dàng với Power Management UX trong Smart Manager và sạc nhanh với cổng USB Type-C.

Bên cạnh đó, một loạt phụ kiện mới sẽ sẵn sàng để bổ sung cho Galaxy Note 7 gồm bao da S View Standing Cover, là phụ kiện nhẹ và di động được sử dụng để dựng thiết bị nghiêng một góc 60 độ, giúp xem các nội dung một cách dễ dàng và một ốp lưng kháng nước kiêm pin sạc.

Kết nối rộng mở

Galaxy Note 7 là điểm kết nối tới hệ sinh thái của Samsung, bao gồm thiết bị, phần mềm và dịch vụ của hãng. Người dùng có thể theo dõi hoạt động luyện tập của họ trên Gear Fit2 hoặc Gear IconX và theo dõi dữ liệu cá nhân thông qua ứng dụng S Health 5.0. Ngoài theo dõi và đo lường việc luyện tập, chức năng của S Health mới cho phép người dùng kết nối với gia đình và bạn bè bằng cách chia sẻ những thông tin tập luyện cập nhật hoặc so sánh một cách thân thiện với nhau.

Với Samsung Note 7, người dùng còn có thể quét mống mắt để truy cập các dịch vụ cộng thêm của Samsung như Samsung Pay khi cần thanh toán di động một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ứng dụng thông minh Smart Switch được cải tiến nhiều hơn nữa với Samsung Cloud, nơi hỗ trợ một trải nghiệm thiết bị liền mạch bằng cách sao lưu liên tục và chuyển đổi nội dung dễ dàng, bao gồm tất cả dữ liệu, ứng dụng, thiết lập và định dạng giữa các thiết bị. Người sử dụng Galaxy Note 7 có thể sử dụng lên đến 15 GB miễn phí không gian để lưu trữ và phục hồi thông tin với Samsung Cloud.

Galaxy Note 7 bắt đầu có mặt trên thị trường toàn cầu vào ngày 19/8.

Trọng Nghĩa