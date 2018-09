Nhu cầu iPhone X tại Mỹ giảm

Tại Mỹ, trong quý I/2018, chỉ 16% người mua iPhone chọn iPhone X, giảm 4% so với quý trước đó.

Theo báo cáo từ ​​Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), iPhone tiếp tục là smartphone được người dùng Mỹ yêu thích, đặc biệt là iPhone 8 và 8 Plus. Trong quý đầu năm 2018, bộ đôi này chiếm tới 44% số lượng người mua iPhone (iPhone 8 chiếm 23%, iPhone 8 Plus chiếm 21%), tăng so với 41% của quý IV/2017.

Sức hút iPhone X giảm từ 20% xuống còn 16% trong cùng kỳ. "Có vẻ như sau thời gian phấn khích trước các tính năng mới trên iPhone X, người dùng bắt đầu lựa chọn thiết bị phù hợp với họ hơn", Josh Lowitz, chuyên gia nghiên cứu của CIRP, nhận định.

Doanh số các dòng iPhone tại Mỹ tháng ba của năm 2017 và 2018.

Các mẫu iPhone ra mắt năm 2015 và 2016 vẫn là lựa chọn của người dùng iPhone Mỹ khi iPhone 7 và 7 Plus chiếm 20%, iPhone 6 và 6 Plus chiếm 13%. Riêng iPhone SE chiếm 8%, giảm từ 11% so với quý trước đó.

Cũng theo số liệu, giá bán lẻ trung bình iPhone là 746 USD, giảm từ 766 USD của quý trước đó nhưng tăng so với 706 USD cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích kỳ vọng, mức giá trung bình iPhone sẽ giảm trong quý II và quý III/2018.

Bảo Lâm