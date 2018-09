Người Việt chuộng iPhone 6 Plus

Tỷ lệ mua iPhone 6 Plus so với iPhone 6 của người Việt Nam ở mức cao hàng đầu thế giới.

Tỷ lệ người dùng Việt Nam mua iPhone 6 Plus so với iPhone 6 đạt tỷ lệ 36-64, cao gần nhất ở châu Á. Điều này cho thấy mẫu phablet của Apple vẫn được ưa dùng hơn ở châu lục này so với các nơi khác trên thế giới.

Theo một thống kê mới đây của mạng quảng cáo di động AppLovin, người dùng Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung vẫn ưa chuộng mẫu phablet iPhone 6 Plus của Apple. Tại Việt Nam, tỷ lệ mua iPhone 6 Plus so với iPhone 6 Plus đạt tới 36-64, cao hơn nhiều so với mức trung bình của thế giới là 20-80.

Không chỉ ở Việt Nam, nhiều nước châu Á khác cũng có tỷ lệ mua iPhone 6 Plus khá cao. AppLovin thống kê rằng 35% người dùng ở Trung Quốc chọn bản Plus này thay vì chọn iPhone 6. Tỷ lệ ở Nhật Bản bằng ở Việt Nam, 36%. Trong khi đó, quốc gia châu Á có tỷ lệ chọn mua iPhone 6 Plus cao nhất là Philippines với 37%. Hàn Quốc là nước duy nhất tại châu lục này có tỷ lệ dưới 35%. App Lovin thống kê được rằng chỉ 29% người dùng ở nước này chọn iPhone 6 Plus thay vì iPhone 6.

Tuy nhiên, những thống kê trên vẫn mang tính chất tương đối, không có gì đảm bảo chính xác, bởi hiện tại lượng iPhone 6 Plus ở nhiều nơi chưa bán ra dồi dào, tình trạng thiếu hàng xảy ra liên tục. Ngoài ra, cách tính khác nhau giữa các công ty nghiên cứu thị trường cũng cho ra kết quả khác nhau. Mới đây một thống kê của CIRP nói rằng tỷ lệ chọn mua iPhone 6 Plus ở Mỹ so với iPhone 6 đạt 10-90, trong khi đó phân tích của AppLovin chỉ ra rằng tỷ lệ này phải là 1:4.

Thống kê về tỷ lệ chọn mua iPhone 6 và 6 Plus ở châu Á của AppLovin.

Theo ICTNews