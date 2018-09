Người dùng ấn tượng với loa ngoài của iPhone 6 Plus

Ngoài sự thay đổi về màn hình, loa dường như cũng là một điểm nhấn mới ở iPhone thế hệ mới.

Trang businessinsider mới đây đăng tải cảm nhận của người dùng sau một thời gian sử dụng (khoảng gần một tháng) iPhone 6 Plus. Họ khá ngạc nhiên khi khám phá ra loa của iPhone 6 tốt hơn nhiều so với những phiên bản trước. Bởi thực tế khi chọn mua iPhone 6 Plus, người dùng chỉ mong đợi vào chất lượng thành thương hiệu của Apple và màn hình khổng lồ iPhone 6 Plus (cải tiến lớn so với iPhone 5), thời gian dùng pin của máy có thể kéo dài tới hai ngày, chất lượng camera được cải thiện đáng kể.

Loa ngoài trên iPhone 6 Plus được đánh giá cao. Ảnh: NN.

Trên trang businessinsider, một người dùng cho biết đã rất lâu rồi không sở hữu bất kỳ phụ kiện loa nào mà thường sử dụng MacBook Pro để nghe nhạc. Tuy nhiên, thói quen thay đổi từ khi sử dụng iPhone 6 Plus. “Chiếc điện thoại phát nhạc tốt hơn tôi có thể ngờ”, người dùng chia sẻ. Với âm lượng tối đa, tôi có thể nghe thấy rõ ràng nhạc trong một kích thước phòng trung bình (khoảng 2,5 x 2,8 m). Những âm thanh này khá náo nhiệt, bạn bè có thể nghe thấy ở cả phòng bên cạnh.

Trước đó, có những chỉ trích Apple về việc thiết kế loa trên iPhone 6 Plus ở cạnh dưới không phải ở mặt trước khiến cho việc xem video trong chế độ nằm ngang trở nên bất tiện vì bị tay che. Điều đó có thể đúng, nhưng nếu chỉ nghe nhạc hoặc để điện thoại trên bàn âm thanh phát ra khá tuyệt. Dĩ nhiên, để có một buổi tiệc âm nhạc hoành tráng, người dùng vẫn phải kết nối điện thoại với loa ngoài.

Đây có thể chỉ là cảm nhận riêng tuy nhiên điều đó cũng lý giải phần nào việc iPhone 6 Plus vẫn đang gây sốt trên thị trường smartphone.

Theo Nghe Nhìn