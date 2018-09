Người dùng ấn tượng về thời lượng pin Galaxy Note 5

Smartphone của Samsung cho thời gian sử dụng lâu hơn thế hệ cũ dù dung lượng pin nhỏ hơn.

Dòng Galaxy Note được biết đến với khả năng sử dụng bền bỉ nhờ dung lượng pin lớn. Tuy vậy, thế hệ thứ 5 vừa ra mắt bị hoài nghi về thời lượng sử dụng khi sở hữu viên pin chỉ 3.000 mAh nhỏ hơn cả thế hệ trước, trong khi pin không thể thay thế bằng cách bóc nắp lưng do máy thiết kế nguyên khối. Sau hơn một tháng ra mắt và bán ra thị trường, siêu phẩm của Samsung nhận được nhiều đánh giá tích cực từ chính người dùng.

Galaxy Note 5 vẫn giữ điểm mạnh về thời lượng sử dụng dù dung lượng pin ít hơn thế hệ trước. Ảnh: TN.

Trên diễn đàn AndroidCentral, chủ đề có tên "Note 5 Battery life" thu hút đông đảo thành viên với hàng nghìn bình luận và kéo dài tới hơn 60 trang. Nickname Robertopol 1968 chia sẻ ảnh chụp màn hình đo thời lượng sử dụng pin của Galaxy Note 5 bằng ứng dụng GSam Battery Monitor Pro. Theo đó, máy còn 80% pin từ khi sạc đầy sau thời gian 1 tiếng 41 phút sử dụng. "Thật tuyệt vời", "Quá ấn tượng"... là các bình luận phía dưới hình ảnh, xen kẽ với các ảnh chụp màn hình tương tự khoe thời lượng sử dụng Galaxy Note 5.

Trước đó, trang công nghệ PhoneArena ghi nhận thời gian bật sáng màn hình liên tục lên tới 9 giờ 11 phút, nhiều hơn gần nửa giờ so với Galaxy Note 4 và vượt trội so với iPhone 6 Plus (6 tiếng 32 phút).

Nhiều ý kiến trong chủ đề "Note 5 Battery life" đưa ra lý giải Samsung cải thiện hiệu năng của Galaxy Note 5 với công nghệ bộ nhớ RAM, ROM hoàn toàn mới và đặc biệt là vi xử lý Exynos 7420 mới với công nghệ 14nm.

Tại Việt Nam, thực tế trải nghiệm Galaxy Note 5 cho thấy máy có thể hoạt động "bền" nhất với tác vụ xem phim (10 tiếng 55 phút), lướt web (9 tiếng 30 phút) trong khi việc chơi game khiến smartphone của Samsung tụt pin nhiều nhất (4 tiếng 15 phút). Khi sử dụng tổng hợp, màn hình sáng liên tục trong 5 tiếng 15 phút.

Ngoài ra, Galaxy Note 5 cũng rất linh hoạt với khả năng sạc nhanh, đáp ứng nhu cầu di động của người dùng. Khi sử dụng củ sạc nhanh đi kèm, máy có thể đạt mức 19% pin sau 10 phút và 90% sau 30 phút sạc. Tổng thời gian sạc từ lúc cạn pin đến khi đầy pin của Galaxy Note 5 là 88 phút.

Trọng Nghĩa