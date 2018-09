Nên mua iPhone nào lúc này

iPhone 6, 6S và các phiên bản màn hình lớn của hai chiếc điện thoại này vẫn nằm trong top smartphone bán chạy nhất.

Số liệu gần đây của FPT Shop cho thấy iPhone 6 vẫn nằm trong top 10 smartphone bán chạy nhất trên toàn hệ thống. Trước đó vài tháng, smartphone của Apple liên tục chiếm giữ vị trí nhất, nhì trong top điện thoại được mua nhiều nhất ở hệ thống này, là smartphone hiếm hoi ở tầm giá trên 10 triệu đồng lọt vào danh sách bán chạy. Vì hầu hết điện thoại khác nằm trong nhóm được người dùng mua nhiều thường là điện thoại giá rẻ và smartphone tầm trung.

Trong khi đó, phiên bản kế thừa của iPhone 6 là iPhone 6S được đón nhận nồng nhiệt ở ngày đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 6/11 năm nay. Số liệu ghi nhận ở các hệ thống như Viễn Thông A, Thế Giới Di Động, FPT Shop đều cho thấy số lượng đặt mua trước tăng đáng kể so với thời điểm iPhone 6 ra mắt. Tại Thế Giới Di Động, số đơn đặt hàng trước iPhone 6S, 6S Plus tăng cao kỷ lục, 140% so với năm trước. Tại Viễn Thông A, doanh số bán bộ đôi iPhone trong tháng đầu tiên thậm chí tăng gần gấp đôi so với tháng cùng kỳ năm ngoái và là những smartphone có lượng đơn đặt hàng lớn nhất từ trước đến nay.

Khi trả lời câu hỏi sẽ mua iPhone nào ở thời điểm này, một đại diện Viễn Thông A cho biết iPhone 6S, 6S Plus vẫn đang là những smartphone bán chạy nhất ở hệ thống, thể hiện rất rõ nhu cầu người dùng hiện nay. Vị này cho biết iPhone 6S 16GB là chiếc smartphone nên mua lúc này, hoặc người dùng có thể chọn iPhone 6 ở tầm giá thấp hơn.

Trong khi các đời cũ hơn nữa như iPhone 5S trở về trước, kích thước màn hình nhỏ, ra mắt khá lâu nên dễ lỗi mốt. Thiết kế kiểu cũ của iPhone 5S không còn được nhiều người ưa chuộng. Bên cạnh đó, ở tầm giá khoảng 8 triệu đồng còn có nhiều lựa chọn điện thoại Android khác màn hình lớn hơn và cấu hình tốt hơn.

Anh Nguyễn Duy Tín - phóng viên công nghệ - cho biết sẽ mua iPhone 6, do chiếc điện thoại này có kích thước màn hình chuẩn, giá cả phải chăng (iPhone 6 16GB hiện có giá 15.950.000 đồng). Theo anh Tín, iPhone 6S có mức giá khá cao, chưa đáng để nâng cấp, tuy nhiên nếu đủ khả năng tài chính vẫn nên mua. Về iPhone 5S, anh Tín cho rằng chiếc máy có pin không tốt, dễ mua phải hàng tân trang lại.

Anh Hoàng Sơn, quản trị viên diễn đàn công nghệ, cho rằng iPhone nên mua nhất thời điểm này chính là iPhone 6S. Theo anh, điện thoại mới nhất chắc chắn tốt nhất. Hoặc người dùng có thể mua iPhone 6 nếu muốn tiết kiệm.

Anh Tùng Hà, đồng sáng lập diễn đàn Techrum, cho rằng iPhone 6S Plus là một lựa chọn không tồi vì giá đã giảm, nhiều tính năng hay để trải nghiệm, chất lượng máy ảnh tốt.

Theo đại diện hệ thống CellphoneS, dòng iPhone 6S phiên bản 64GB màu vàng hồng vẫn bán chạy nhất ở hệ thống này, do mức dung lượng 64GB đủ dùng cho nhiều nhu cầu, trong khi màu vàng hồng là màu được yêu thích nhất do là màu mới nhất của năm nay. Ở các siêu thị lớn hơn như Thế Giới Di Động hay Viễn Thông A, người dùng có xu hướng chọn iPhone 6S phiên bản 16GB để tiết kiệm chi phí.

Như vậy, xu hướng chủ yếu hiện nay người dùng vận chuộng mua bộ đôi iPhone 6S hoặc bộ đôi iPhone 6 ra mắt cách nay một năm. Khi chọn mua các iPhone đời cũ hơn, người dùng nên chú ý các trường hợp bị lỗi phần cứng hoặc phần mềm, bị "dựng" lại, hay có thể bị lỗi mốt do thời gian ra mắt đã quá ba năm.

Theo ICTNews